كيف نتعامل مع الآلام الناتجة عن انزلاق فقرات الظهر؟

يعدّ الانزلاق الفقري من الآلام الشائعة في منطقة الظهر، والتي تحدث بسبب التهابات الفقرات والتآكل المرتبط بالعمر.
و أوضح جراح الأعصاب الألماني مونثر ساباريني أن البداية تكون مع زيادة مرونة العمود الفقري أكثر من اللازم، وانحراف بعض الفقرات، فيما يعرف بانزلاق الفقار.
وينتج عن ذلك تحرك الفقرات بشكل غير متناغم ضد بعضها بعضا، مما يزيد الحمل على كل من الأقراص الفقرية والمفاصل الفقرية المحيطة، ويمكن أن يحدث هذا التحرك في منطقة الفقرات القطنية أو فقرات العنق.
انزلاق الفقرات
ومن أبرز العلامات التي تدل على الإصابة بانزلاق الفقرات، الشعور بالألم في الظهر بعد الاستيقاظ في الصباح، وكذلك بعد الجلوس لفترات طويلة على المكتب أو في السيارة، كما يشعر المصاب وكأن رقبته غير قادرة على حمل رأسه.
وقد ينشأ ضغط على الألياف العصبية أيضا، مما يؤدي إلى انتقال الشعور بالألم إلى مناطق أخرى كالقدم والفخذ، ومن ضمن العلامات المرضية الأخرى الشعور بالوخز والخدر في الساقين.
ومع ظهور مثل هذه الأعراض، يلزم استشارة الطبيب على الفور، حيث يمكن الاكتفاء بالعلاج الطبيعي في بعض الحالات، أو اللجوء للتدخل الجراحي في حال تضرر الفقرات أو الأعصاب.