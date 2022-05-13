فنجان الشاي قد ينجيك من مرض الألزهايمر.. دراسة تلقي الضوء

الشاي مشروب ساخن له تأثيره على الحالة المزاجية للأفراد، وذلك نظرا لخصائصه الطبيعية، ووفقًا لدراسة حديثة فقد ثبت أن الشاى لديه أيضًا القدرة على تقليل مخاطر الإصابة بالأمراض العقلية.

ويرتبط شرب كوب إلى ستة أكواب من الشاي يوميًا بتقليل خطر الإصابة بمرض الزهايمر بنسبة 19٪ ، وهو أحد أكثر أشكال الخرف شيوعًا.

الخرف هو مصطلح يستخدم لوصف الأعراض التي تؤثر على التفكير والذاكرة والقدرات الاجتماعية التي يمكن أن تؤثر على الحياة اليومية بشكل كبير.

واكتشفت الدراسة التي نُشرت في مجلة Translational Psychiatry، أن الذين يشربون الشاي باعتدال لديهم أيضًا خطر أقل بنسبة 25 إلى 29 % للإصابة بالخرف الوعائي، ويعد العدد المثالي للأكواب في اليوم هو ثلاثة.

وتربط العديد من الدراسات الشاي بفوائده على الصحة الإدراكية، ووفقًا لدراسة أجريت عام 2021، ارتبط شرب الشاي بانخفاض خطر الإصابة بالخرف.

واكتشفت الدراسة أن الأشخاص الذين يشربون كوبين إلى ثلاثة أكواب من المشروب يوميًا لديهم أقل احتمالات للإصابة بسكتة دماغية أو الإصابة بالخرف، لا يزال الخبراء غير متأكدين من هذا التأثير.

من المعروف أن الشاي مفيد لصحة القلب، ويقول الخبراء إن هذا التأثير يرجع إلى المركبات الطبيعية الموجودة فيه والتي تحفز الجهاز العصبي، وعلى الرغم من أن العلماء ليسوا متأكدين تمامًا من عوامل الخطر التي تساهم في خطر الإصابة بالخرف، فإن شرب الشاي يعد إحدى الخطوات الوقائية التي يمكن اتخاذها.