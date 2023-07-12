فوائد الفستق والكمية المسموح بتناولها

الفستق فعال في الحد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية. تحتوي هذه المكسرات على أحماض دهنية أحادية المشبعة مثل حمض الأوليك والتي قد تساعد في تقليل إجمالي الكوليسترول الضار وزيادة الكوليسترول الحميد.

والفستق غني أيضا بالمغذيات النباتية مثل الكاروتين ومركبات البوليفينول ، والتي قد تساعد على إزالة الجذور الحرة السامة في جسم الإنسان.

كما يعد الفستق مصدر كبير لفيتامين E و 100 غرام تتكون من 23 غراما من فيتامين E. فيتامين E يمكن أن يساعد في الحفاظ على سلامة الغشاء المخاطي والجلد كما أنه يعمل كزبال الجذور الحرة.

الآثار الجانبية المحتملة

يجب على الأفراد الذين يعانون من حصوات الكلى والأمراض المرتبطة بالكلى استشارة ممارسي الرعاية الصحية بشأن كمية الفستق التي يمكنهم تناولها. تناول الكثير من الفستق يمكن أن يؤدي إلى تلف الكلى والإسهال بسبب وفرة البروتين فيها.

توصيات الكمية

يوصى بشدة ألا يستهلك المرء أكثر من 80 جراما من الفستق في اليوم. والسبب هو أن الفستق يحتوي على كمية عالية جدا من السعرات الحرارية التي يمكن أن تكون خطرة على صحة الفرد.