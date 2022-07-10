فوائد اللوز المر وهل يحتوي على مادة سامة ؟

تعد شجرة اللوز واحدة من من أشهر الاشجار التي تنمو في قارة اسيا، وبخاصة في دول الحوض للبحر الابيض في مناطق متفرقة مثل تركيا و روسيا وغيرها، من الدول وبعض الدول الشامية مثل لبنان ويوجد منها نوعين أحدهما يطرح ثمار حلوة المذاق والاخري.

وتنتج ثمار مرة المذاق ولهما فوائد مذهلة كما يستخرج من كلاهما زيت اللوز الحلو والمر الذي له فوائد طبية، كما له أضرار جسيمة سوف نتعرف عليها فيما يلي واللوز له العديد من المنافع كما يحتوي علي فيتامنات كثيرة واحماض امينية، والياف وبروتينات كما يحتوي علي مضادات الاكسدة والتي تقي من امراض خطيرة، كمرض السرطان سوف نتحدث اليوم عن فوائد اللوز المر للبشرة والشعر وطريقة استخدمه في وصفات متعددة وهل يحتوي علي مادة سامة بالفعل ؟ وهل له اضرار خطيرة قد تؤدي للوفاة سنتعرف علي كل هذا و اكثر.

فوائد اللوز المر

يحتوي اللوز علي مجموعة متنوعة وكبيرة من العناصر الغذائية القيمة والاحماض والدهون المشبعة ومضادات الاكسدة والالياف كما يحتوي علي فيتامينات متعددة، كفيتامين وكذلك المعادن كالمغنسيوم وغيرها تعتبر شجرة اللوز من فصيلة اللوزيات واشجارها منقسمة في الإنتاج، البعض منها ينتج ثمار لوز حلو والبعض الاخر ينتج ثمار لوز مرة، ولكلا منهما فوائد متعددة ويشتهر اللوز المر بانه الأكثر استخدما في المجالات الطبية والتجميلية لوجود خصائص علاجية له متعددة سوف نقوم بذكرها فيما يلي.

فوائد اللوز المر الطبية

يدخل في تصنيع العديد من المستحضرات الطبية لاحتوائه علي عدة خصائص علاجية ومنها:

1-علاج فعال للتشنجات العصبية والعضلية

2-يساعد علي خفض نسبة الكوليسترول الضار في الدم لاحتوائه علي الاحماض الأمنية

3-يعمل علي ضبط ضغط الدم

4-يساعد علي اخراج الجسم للمواد الضارة والسموم عن طريق التبول والعرق

5-يعمل علي خفض حرارة الجسم لذا يستخدم اثناء الحمي

6-مسكن موضعي لبعض آلام الجسم

7-يحتوي علي خصائص مضادة للالتهابات الجلدية والحكة وتلف الجلد

8-التخلص من التوتر والضغط العصبي عن طريق التدليك به كمساج

هل اللوز المر يحتوي علي مواد سامة تؤدي للوفاة ؟

يحتوي اللوز المر علي مواد سامة مثل مادة السيانيد ومادة حمض الهيدروسيانيك الذي يؤدي الافراط في تناولهما لحدوث حالات تسمم و كذلك مشاكل في الجهاز التنفسي

1-يمنع استخدامه للحوامل والمرضعات قد يؤدي للإجهاض وكذلك قد يحدث تسمم للطفل اثناء الرضاعة

2-لا يستخدم قبل العمليات الجراحية علي الأقل ب 14 يوم لأنه يحتوي علي مواد قد تؤثر علي عملية التخدير

3-لا يستخدم زيت اللوز المر في الطبخ لان تعرضه لدرجة حرارة عالية قد يحوله لمادة سامة

4-يجب اجراء اختبار حساسية له قبل استخدامه للشعر او البشرة

5-له تفاعلات دوائية مع المواد المهدئة وقد يتسبب في النعاس

6-لذا يجب توخي الحذر عند استخدامه سواء عن طريق الفم او كمستحضر موضعي