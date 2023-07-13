فوائد المشي لتحسين عمل القلب والدماغ

هنالك بعض التمارين التي لا تحظى بحقها من التقدير مثل المشي، يعتبر الكثيرون أنّ المشي تمرين سهل ويتغاضون عن الكثير من فوائد المشي التي يمكن الاستفادة منها بجهدٍ قليل.

فوائد المشي للمفاصل

تغذية المفاصل: أغلب غضاريف المفاصل لا تحصل على إمداداتٍ غذائية مباشرة من الدم، هذا يعني أنّ الغضروف يحصل على غذائه من سائل المفصل الذي يدور أثناء الحركة.

يُساعد المشي على تحريك الغضاريف مما يزيد من وصول الأوكسجين والمواد المغذية إليها.

تخفيف آلام المفاصل: يمكن أن يُساعد المشي على حماية المفاصل مثل الركبتين والوركين، ويعود السبب لكونه يُساعد على تليين وتقوية العضلات التي تدعم المفاصل.

وبذلك فهو يُساعد على تخفيف آلام المفاصل وخاصة لمن يُعانون من التهاب المفاصل.

فوائد المشي للقلب وجهاز الدوران

تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب: إن المشي يقلل من مخاطر الإصابة لأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة تصل إلى 31%.

تنظيم ضغط الدم: يمكن للمشي المنتظم أن يُساعد المرضى بارتفاع ضغط الدم على تقليل ضغط الدم وزيادة القدرة على التحمل، وينصح بالمشي لمدة نصف ساعة يومياً للحصول على هذه النتائج.

تأخير ظهور الدوالي: يؤكد الخبراء أنّ المشي المنتظم يساعد بشكل كبير على تقوية عضلات الساقين وإعادة الدم إلى القلب والرئتين مما يساعد على تأخير ظهور الدوالي وتخفيف الأورام ضمن الساقين.

فوائد المشي النفسية

يزيد من إبداعك: وفقاً لدراسةٍ أجرتها جامعة أوكسفورد يمكن أن يُساعدك المشي على تعزيز إبداعك بنسبة 60%، هذا يعني أنّ الذهاب في جولةٍ حول المبنى يمكن أن يسهل عليك إيجاد الحلول لبعض مشاكلك.

يزيد القدرة على النوم: اكتشف الباحثون أنّ الأشخاص الذين يمارسون رياضة المشي بانتظام يتمكنون من النوم بعمق بسرعة أكبر ولمدة أطول من أولئك الذين يمارسون رياضاتٍ مجهدة أكثر مثل رفع الأثقال.

تحسين المزاج: يمكن للمشي المنتظم أن يؤثر على نظامك العصبي بشكل كبير، فهو يمكن أن يقلل من العصبية والعدائية وخاصةً عندما تمشي ضمن المساحات الخضراء أو تحت ضوء الشمس، هذا الأمر يمكن أن يكون مفيداً خلال الاكتئاب الموسمي بشكل خاص.

فوائد المشي للحامل

تخفيف الآلام: يمكن للمشي أن يُخفف من حدة الآلام التي يُسببها الحمل وخاصةً أنّ بعض هذه الآلام تنتج عن قلة الحركة خلال الحمل.

تقليل التوتر: يمكن أن يكون المشي تمريناً ذهنياً بقدر ما هو تمرينٌ عضلي، خلال المشي يمكنكِ تقومي بتجميع أفكاركِ وترك عقلكِ يشرد قليلاً، كما يمكن للمشي مع شريك وإجراء محادثة ممتعة أن يكون مفيداً لتقليل التوتر.

تحسين النوم: مع كون المشي يُساعد على حرق بعض السعرات وتقليل التوتر سيساعدكِ بالمحصلة على الحصول على قسطٍ جيد من النوم.

فوائد المشي للكرش ولتقليل الوزن

تقليل الرغبة في تناول السكريات: يُساعد المشي لمدة 15 دقيقة على التقليل من كمية الحلويات التي تتناولها عند التوتر، كما أنّه يُقلل أيضاً من رغبتك في تناول العديد من الوجبات الغنية بالسكر.

تقليل آثار الجينات المسببة للسمنة: تلعب العوامل الجينية دوراً كبيراً في السمنة واكتساب الوزن، كما تبين أنّ المشي بشكل منتظم يُساعد على تقليل آثار تلك الجينات على اكتساب الوزن إلى النصف.

حرق السعرات الحرارية: يُؤدي المشي مثل أي رياضة إلى حرق السعرات الحرارية، ومع الوقت حرق السعرات الحرارية يُساعد على تقليل الوزن، بالطبع يعتمد الأمر على عدة عوامل مثل سرعة المشي والمسافة التي تمشيها وطبيعة الطرق التي تمشي عليها (طريق جبلي أو سهل).

تحسين عملية الهضم: إنّ اتباع روتين يتضمن المشي المنتظم من شأنه أن يساعد بشكل كبير على تحسين حركة الأمعاء وهذا بدوره يساعد على تحسين عملية الهضم، لهذا فإنّ المشي هو من الرياضات التي يُنصح بها لمن أجرى عملية للبطن.

فوائد المشي للمناعة

تقليل خطر الإصابة بالأمراض المزمنة: يمكن للمشي المنتظم أن يقلل من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية بنسبة تتراوح بين 20% و40%، كما أنّه يقلل من خطر الإصابة بالسكري بشكل عام وبأمراض القلب.

تقليل خطر الإصابة بالإنفلونزا: يمكن للمشي بشكل منتظم أن يساعد على تقليل احتمال إصابتك بالإنفلونزا، وفي حال إصابتك بها يمكن أن يساعد على تخفيف الأعراض بشكل ملحوظ.

فوائد المشي للعظام

يُساعد المشي على زيادة كثافة العظام، حيث أنه وفقاً للجمعية الأمريكية لصحة العظام فإنّ المشي بشكلٍ منتظم لمدة تتجاوز 6 أشهر أظهرت آثاراً إيجابية على كثافة عظام الورك.

فوائد المشي للدماغ

تحسين الذاكرة: يمكن للمشي بشكل يومي أن يساعد على تحسين الذاكرة للأفراد فوق عمر الـ 16 حيث وُجد أنّه يمكن أن يساعد على زيادة حجم الحصين.

تقليل خطر الإصابة بالزهايمر: عندما تبدأ بالمشي ترسل القدم إشاراتٍ تعمل على تعزيز تدفق الدم نحو الدماغ، هذا الأمر يُقلل من خطر الإصابة بأمراضٍ مثل مرض الزهايمر أو الخرف.

فوائد المشي لمرضى السكري

يمكن للمشي بشكل منتظم أن يساعدك على تحسين قدرتك على الصيام وتقليل مستويات سكر الدم بعد الطعام، وفقاً للدراسات فإنّ المشي يمكن أن يساعد على التعامل مع مرض السكري من النوع الثاني.

فوائد المشي التي تم إثباتها بالتجربة والدراسة كثير ومتنوعة بالفعل، وعندما تخصص من وقتك بعضه لممارسة المشي، بذلك تزيد من فرص تمتعك بصحة ممتازة مع تقدمك في العمر.