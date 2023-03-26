الأحد 4 رمضان 1444 ﻫ - 26 مارس 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

فوائد الوزن الصحي في خفض ضغط الدم

منذ 16 ثانية
ضغط الدم- تعبيرية

ضغط الدم- تعبيرية

A A A
طباعة المقال

ارتفاع ضغط الدم هو مرض شائع يحدث عند حصول ضغط مستمر على جدران الشرايين وعلى مدى طويل.

هل تعلم أن فقدان كيلوغرامًا واحدًا فقط من وزنك، يمكن أن يُساعدك في خفض ضغط الدم؟

وأوضحت وزارة الصحة السعودية، عبر حسابها الرسمي على موقع “إنستغرام”، أن ضغط الدم ينخفض بحوالي قراءة واحدة في مؤشر جهاز قياس الضغط.

وهناك عدة طرق لعلاج البدانة، والوصول إلى وزن صحي.

وتعتمد طرق العلاج المناسبة على درجة البدانة، والحالة الصحية العامة، ورغبة المرء بالمشاركة في خطة خسارة الوزن، والمحافظة على الطريقة الصحيحة لإجراء التغييرات، والتي يمكن الالتزام بها مدى الحياة، وذلك للحفاظ على الوزن المناسب.

وأوضحت وزارة الصحة السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، أن طرق العلاج تشمل ما يلي:

– تغيرات في الحمية الغذائية

– ممارسة الرياضة بانتظام

– تغيير السلوكيات الخاطئة

– أدوية لخسارة الوزن، والتي تصرف بموجب وصفة طبية

– جراحة لخسارة الوزن: لمن لديهم مؤشر كتلة الجسم أكثر من 40

وبعيدًا عن خسارة الوزن، هناك إرشادات أخرى يمكن اتباعها لخفض ضغط الدم، بحسب ما نشرته وزارة الصحة والسكان المصرية، بتغريدة عبر “تويتر”.

وجاءت كما يلي:

– تقليل الملح إلى أقل من 5 غرامات في اليوم

– تناول المزيد من الفاكهة والخضار

– الامتناع عن التدخين

– الحد من استهلاك الكحول

– الحد من تناول الأطعمة المليئة بالدهون المشبعة

– الحد من الإجهاد النفسي

– فحص ارتفاع ضغط الدم بانتظام

    المزيد من الصحة

    لقاح كورونا
    القصة لم تنتهِ بعد.. حديث عن جرعة معززة للقاح كورونا!
    قوارير المياه المعبأة
    خطر يهددك صحتك.. ماذا يحدث إن انتهى تاريخ صلاحية المياه المعبأة؟
    البرتقال
    اليكم أبرز النصائح الصحية التي تحل عليك عند تناول البرتقال

    الأكثر قراءة

    محافظ بيروت مروان عبود
    بعد استهزاء بـ "التوقيت الهجري".. محافظ بيروت يأمر بفتح تحقيق!
    بهاء الحريري
    بهاء الحريري يطلق برنامج عمله متمسكاً بنهج الرئيس الشهيد رفيق الحريري
    وزير التربية والتعليم عباس الحلبي
    وزير التربية يقول كلمته.. سنعتمد هذا التوقيت!