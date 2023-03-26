فوائد الوزن الصحي في خفض ضغط الدم

ارتفاع ضغط الدم هو مرض شائع يحدث عند حصول ضغط مستمر على جدران الشرايين وعلى مدى طويل.

هل تعلم أن فقدان كيلوغرامًا واحدًا فقط من وزنك، يمكن أن يُساعدك في خفض ضغط الدم؟

وأوضحت وزارة الصحة السعودية، عبر حسابها الرسمي على موقع “إنستغرام”، أن ضغط الدم ينخفض بحوالي قراءة واحدة في مؤشر جهاز قياس الضغط.

وهناك عدة طرق لعلاج البدانة، والوصول إلى وزن صحي.

وتعتمد طرق العلاج المناسبة على درجة البدانة، والحالة الصحية العامة، ورغبة المرء بالمشاركة في خطة خسارة الوزن، والمحافظة على الطريقة الصحيحة لإجراء التغييرات، والتي يمكن الالتزام بها مدى الحياة، وذلك للحفاظ على الوزن المناسب.

وأوضحت وزارة الصحة السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، أن طرق العلاج تشمل ما يلي:

– تغيرات في الحمية الغذائية

– ممارسة الرياضة بانتظام

– تغيير السلوكيات الخاطئة

– أدوية لخسارة الوزن، والتي تصرف بموجب وصفة طبية

– جراحة لخسارة الوزن: لمن لديهم مؤشر كتلة الجسم أكثر من 40

كيف تحمي نفسك من الإصابة بارتفاع ضغط الدم؟ https://t.co/qigEX29VbR — وزارة الصحة والسكان المصرية (@mohpegypt) September 8, 2021

وبعيدًا عن خسارة الوزن، هناك إرشادات أخرى يمكن اتباعها لخفض ضغط الدم، بحسب ما نشرته وزارة الصحة والسكان المصرية، بتغريدة عبر “تويتر”.

وجاءت كما يلي:

– تقليل الملح إلى أقل من 5 غرامات في اليوم

– تناول المزيد من الفاكهة والخضار

– الامتناع عن التدخين

– الحد من استهلاك الكحول

– الحد من تناول الأطعمة المليئة بالدهون المشبعة

– الحد من الإجهاد النفسي

– فحص ارتفاع ضغط الدم بانتظام