فوائد اليوغا.. تعزز صحة القلب وتحارب ارتفاع ضغط الدم

اليوغا تعد من أفضل أنواع الرياضة، فهي تحسن الدورة الدموية، وتحافظ علي صحة القلب، كما أنها تعزز التوازن العقلي والعاطفي عن طريق إدارة التوتر وتقليل إنتاج هرمونات التوتر، وذلك وفقا للتقرير المنشور عبر موقع timesofindia.

أوضح التقرير، أن ممارسة اليوغا باستمرار تساعد على اتباع أسلوب حياة أكثر وعيًا، مما يؤدي إلى عادات صحية وتحسين صحة القلب، حيث أظهرت الدراسات العلمية أن اليوغا يمكن أن تخفض ضغط الدم، وتعزز تقلب معدل ضربات القلب، وتقلل الالتهاب.

كما أن اليوغا تساعد بشكل ملحوظ علي تهدئة العقل، وزيادة التركيز، لافتا التقرير إلي أنه أصبح التوتر وأنماط الحياة هي القاعدة، غالبًا ما تكون صحة القلب معرضة للخطر، ولكن عند ممارسة اليوغا فأنت تقلل من هذا الأمر، ومن هذه المضاعفات.

وقدم القرير فوائد اليوغا بشكل تفصيلي، ومنها:

– صحة القلب

تؤثر اليوغا على صحة القلب والأوعية الدموية، إنه ليس مجرد تمرين، إنه نهج شامل يغذي الجسم والعقل بالكامل، ولذا ممارستها له دور كبير في تعزيز صحة القلب.

-الفوائد الجسدية

تعمل سلسلة أوضاع وحركات اليوغا على تحسين الدورة الدموية وتعزيز كفاءة القلب وتقوية عضلة القلب، فتعتبر هذه الفوائد الجسدية حاسمة في الوقاية من أمراض القلب وإدارة الأعراض لدى الأشخاص الذين تم تشخيصهم بالفعل.

– التوازن العقلي والعاطفي

التوتر يساهم بشكل كبير في مشاكل القلب، وتساعد اليوغا التأملية، في إدارة التوتر والقلق يعد هذا التوازن العقلي أمرًا حيويًا في تقليل إنتاج هرمونات التوتر مثل الكورتيزول، والتي ترتبط بأمراض القلب.

– تأثير نمط الحياة

ممارسة اليوغا بانتظام تؤدي إلى عادات غذائية صحية، وأنماط نوم أفضل، ونمط حياة أكثر نشاطا، وكلها ضرورية لصحة القلب.

– مكافحة ارتفاع ضغط الدم

أظهرت الدراسات، المنشورة في المجلة الأوروبية لأمراض القلب الوقائية، أن ممارسة اليوغا بانتظام يمكن أن تخفض ضغط الدم بشكل كبير لدى الأفراد المصابين بارتفاع ضغط الدم، وهذا ليس مجرد فوز صغير؛ إنه يغير قواعد اللعبة في مكافحة أحد الأسباب الرئيسية لأمراض القلب.