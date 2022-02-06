فوائد جمّة للثوم “على الريق” للنساء… تعرّفي اليها

يعتبر الثوم من أكثر التوابل شعبية، وبالإضافة إلى استخداماته في الطهي، فإنه يستخدم في الطب البديل أيضاً، وتناوله على الريق للنساء يعزّز من الصحة بشكل عام ويجعلها أفضل.

حول فوائد تناول الثوم على الريق للنساء تؤكد الدكتورة في علم التغذية والغذاء سينتيا الحاج أنه يعمل على تعزيز جهاز المناعة، خفض ضغط الدم ومكافحة أمراض القلب، كما أنه يساعد على التخلص من السموم، بالإضافة إلى تقليل مستوى الكوليسترول في الجسم.

إن مركّبات الكبريت الموجودة في الثوم تقوّي الأمعاء؛ من أجل امتصاص أفضل للمغذيات من الطعام، كما أن الثوم الخام هو أحد المضادات الحيوية الطبيعية الأكثر فاعلية، وترتفع هذه الفائدة إذا كان الثوم يُستهلك على معدة فارغة. وإذا أُصبتِ بنزلة برد، يمكنك الاستعانة بالثوم؛ لأنه يساعد في الحدّ من شدّة الأعراض المرتبطة بالإنفلونزا ونزلات البرد. وتتابع الدكتورة متحدثة عن فوائد تناول الثوم على الريق للنساء بالتفصيل:



فوائد تناول الثوم والعظام

تشير بعض الدراسات إلى أن الثوم يساعد في تعزيز صحة العظام وتقليل فقدان كثافتها من خلال زيادة مستويات هرمون الإستروجين لدى النساء وخاصة في فترة انقطاع الطمث، مما قد يجعله مفيداً في تقليل خطر الإصابة بهشاشة العظام.



فوائد تناول الثوم والولادة المبكرة

إن إصابة المرأة بالعدوى الميكروبية أثناء الحمل يزيد من خطر الولادة المبكرة لديها، وقد تبيّن أن تناول الأطعمة التي تحتوي على مركّبات مضادّة للميكروبات، كما في حالة تناول الثوم على وجه الخصوص، ذو أهمية كبيرة للحدّ من خطر الولادة المبكرة التلقائية.



فوائد تناول الثوم والشعر والبشرة

يمكن أن تعمل مضادات الأكسدة الموجودة في الثوم وخصائصه المضادّة للبكتيريا على تحقيق نضارة البشرة وجعلها أكثر نقاوة وصفاءً، وذلك عن طريق قتل البكتيريا المسبّبة لحب الشباب؛ لذلك يُنصح بتناول الثوم على الريق للنساء.

فوائد تناول الثوم والسرطان

تظهر الدراسات أن الثوم يساعد على قتل الخلايا السرطانية، كما بيّنت إحدى الدراسات أن النساء اللواتي يتناولن الثوم بشكل روتيني سواء كان نيئاً أم مطبوخاً انخفض لديهن خطر الإصابة بسرطان القولون بنسبة كبيرة.



فوائد تناول الثوم والعناصر الغذائية

يعتبر الثوم منخفض السعرات الحرارية، إلا أنه غني بفيتامين سي C، فيتامين بي6 B6، والمنغنيز. كما يحتوي على نسب ضئيلة من بعض العناصر الغذائية الأخرى التي تشمل الكالسيوم، النحاس، البوتاسيوم، الفوسفور، الحديد، وفيتامين بي1 B1. ويمتاز الثوم بقدرته على تزويد الجسم بكل احتياجاته تقريباً ولكن بكميات قليلة.



فوائد تناول الثوم والزهايمر والخرف

يحتوي الثوم على المركّبات المضادّة للأكسدة التي تساعد في تعزيز وسائل الجسم في الوقاية من الضرر التأكسدي الناتج عن الجذور الحرّة، مما يحمي الجسم من تلف الخلايا والشيخوخة، وهذا بدوره يساهم بتقليل خطر الإصابة بأمراض الدماغ الشائعة مثل مرض الزهايمر والخرف.