فوائد خل البلسمك عديدة.. تعرّفوا اليها!

هناك أنواع عدّة من الخل التي تستعمل في المطابخ لتحضير الأطباق والأطعمة المختلفة. كما أنّ هناك استخدامات أخرى للخل، حيث كان يلجأ اليه الطب التقليدي لعلاج عدد من الأمراض والالتهابات.

ويعدّ خل البلسمك أكثر أنواع الخل انتشارًا، اذ يستخدم في تحضير الاطباق كالسلطات والصلصات، ونقع الدجاج واللحوم وغيرها.

وخل البلسمك منخفض السعرات الحرارية، ويرتبط استهلاكه بالعديد من الفوائد الصحية الأخرى.

يتمتّع خل البلسمك بطعمه القوي واللاذع، بالإضافة إلى لونه الداكن، يحتوي على مركّبات مضادّة للميكروبات.. وحمض الخليك، بالإضافة إلى غناه بمضادات الأكسدة؛ فهذه المركّبات تساعد في تعزيز صحة الجلد بشكل عام.

تعزيز البكتيريا النافعة في الجهاز الهضمي

إنّ احتواء خل البلسمك على حمض الخليك النشط، يساعد في تعزيز البكتيريا النافعة في المعدة والأمعاء، وبالتالي فإنّ ذلك يساهم في تحسين عملية الهضم؛ لذلك فإنّ إدراجه ضمن النظام الغذائي الخاص بكم، يقلّل من خطر إصابتكم بعسر الهضم والإمساك والمشاكل الهضمية الأخرى.

تنظيم مستويات السكري في الدم

يساهم خل البلسمك في تنظيم مستويات السكر في الجسم، وذلك عند تناوله مع الطعام؛ حيث كشفت الدراسات العلمية أنّ له تأثيراً جيداً على مستوى السكر؛ إذ أنه لا يسبّب ارتفاعه بشكل حادّ بعد تناول وجبة من الطعام، وهذا مفيد بشكل خاص لمريضات السكري من النوع الثاني.

السيطرة على مستويات الكوليسترول

تعمل مضادات الأكسدة الموجودة في خل البلسمك، على منع دخول السموم إلى خلايا الجسم، والتي تساهم بدورها في رفع مستوى الكوليسترول، الأمر الذي يؤدي إلى السيطرة على مستوياته، وهذا بدوره يقلّل من خطر الإصابة بتصلّب الشرايين، النوبات القلبية، السكتات الدماغية، وأمراض القلب التاجية.

المساعدة في خسارة الوزن

تناوُل خل البلسمك من شأنه أن يعزّز من شعوركم بالشبع لفترة أطول من الزمن، بالتالي يقلّل من كمية الطعام والسعرات الحرارية المتناوَلة لاحقاً.. هذا الأمر يسبّب فقدانكم للوزن الزائد، إلا أنكم تحتاجون لفترة طويلة من الوقت لملاحظة ذلك.

غني بمضادات الأكسدة

خَل العنب غني بمضادات الأكسدة وخصوصاً مادة البوليفينول، وهي من مضادات الأكسدة القوية، التي تساعد في حمايتكِ من آثار الجذور الحرّة، التي يمكن أن ينتج عنها تلف الخلايا وتحويلها إلى خلايا سرطانية، أو الإصابة بالأمراض الخطيرة، مثل: أمراض القلب والأوعية الدموية، والالتهابات.

فوائد خل البلسمك والالتهابات

تعمل مضادات الأكسدة الموجودة في خل العنب على مقاومة نمو الالتهابات في الجسم، ومنها علاج التهاب المفاصل والأوعية الدموية.

تحسين صحة العظام

يعمل الببسين وحمض الخليك على تحسين عملية امتصاص المعادن الحيوية في الجسم مثل: الكالسيوم والمغنيسيوم، وهذه المعادن ضرورية لصحة وتقوية العظام. كما أن حمض الخليك يحسّن من امتصاص الكالسيوم للمساعدة في تقوية العظام .

فوائد صحية منوّعة لخل البلسمك:

– يحتوي على مادة البوليفينول التي تساعد على تقوية اللثة ومنع التهابها، بالإضافة إلى منع تآكل الأسنان، والحفاظ عليها من التسوس.

– استُخدم خل البلسمك منذ سنوات عديدة بهدف علاج الجروح؛ كونه يمتاز بخصائصه المضادّة للفطريات والفيروسات والميكروبات.

– يساعد في السيطرة على مستويات ضغط الدم.

– يعالج احتقان الأنف، من خلال إضافة بضع قطرات منه إلى الماء الساخن، واستنشاق البخار الصادر عن المزيج.

– يقلّل من ارتداد المريء وحرقة المعدة، إلا أنه قد لا يكون فعّالاً لدى الجميع.

– يعزّز تدفّق الدورة الدموية، وحماية الأوعية الدموية من تراكم الصفيحات الدموية فيها.

– يقوّي الأظافر ويعالج الفطريات المصاحبة لها، والتي تؤدي إلى سوء حالتها وتكسّرها.

– يساعد في التخلص من رائحة الفم الكريهة.