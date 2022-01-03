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فوائد سحرية للزعتر الأخضر.. ما هي؟

منذ 17 دقيقة
آخر تحديث: 3 - يناير - 2022 1:57 مساءً
الزعتر الأخضر

الزعتر الأخضر

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يحتوي الزعتر الأخضر على عددٍ من الفيتامينات المهمة، ومنها فيتامين “أ”، الذي يجعله مفيدًا لسلامة الأغشية المخاطية ومحافظًا على البصر والجلد والشعر.

إليكم فوائد الزعتر:

أولاً: التخلص من السعال

يستخدم الزعتر للتخلص من حالات السعال التي تصيب الإنسان، وكما أنه يعمل على علاج الالتهابات التي تصيب الشعب الهوائية ونزلات البرد والإنفلونزا وهو مفيد جداً للجهاز التنفسي و علاج البلغم وحالات الحمى والسعال الشديد.

ثانياً: تقوية المناعة

الزعتر يحتوي على فيتامين ج، كما يحتوي على فيتامين أ، والذي يقوي الجهاز المناعي ويحمي من الأمراض المختلفة الخاصة بالجهاز المناعي ومقاومة الالتهابات.

ثالثًا: تحسين المزاج

الزعتر يعمل على تحسين المزاج بشكل كبير، كما أنه يعمل على حماية الدماغ مع التقدم في السن، ويعمل على تحفيز الخلايا العصبية أيضاً وتقويتها.

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