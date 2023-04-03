الأثنين 12 رمضان 1444 ﻫ - 3 أبريل 2023 |
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فوائد شرب الخروب للصائم على معدة فارغة

منذ ساعة واحدة
فوائد عديدة للخروب

فوائد عديدة للخروب

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يحرص البعض على تناول عصير الخروب على مائدة الإفطار في رمضان، حيث يعتبر الخروب من المشروبات التقليدية في مختلف الدول العربية، والذي يكون حاضراً على مائدة الإفطار طيلة شهر رمضان المبارك.

فبالإضافة لمذاقه اللذيذ، يحتوي الخروب على العديد من العناصر الغذائية الضرورية للجسم، وفقًا لموقع “Healthline”، بالتالي:-

فوائد الخروب على معدة فارغة

1- الوقاية من أمراض القلب

يلعب الخروب دورًا كبيرًا في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، ويرجع السبب إلى احتوائه على نسبة عالية من البوليفينول، وهي مادة مضادة للأكسدة تساعد على خفض الكوليسترول الضار في الدم.

2- مضاد للسرطان

يوفر الخروب حماية كبيرة ضد الإصابة ببعض السرطانات، مثل سرطان الرئة والثدي، لاحتوائه على مستويات مرتفعة من مضادات الأكسدة، التي تساهم في تثبيط نشاط الشوارد الحرة في الجسم.

3- ضبط سكر الدم

يساهم الخروب في ضبط مستويات سكر الدم، وهذا ما يجعله من المشروبات المفيدة لمرضى السكري، ولكن يراعى استشارة الطبيب قبل تناوله وعدم الإفراط فيه.

4- الحد من السمنة

أظهرت بعض الدراسات، أن الخروب يساهم في إنقاص الوزن والحد من الإصابة بالسمنة المفرطة، بفضل قدرته على إبقاء المعدة ممتلئة لساعات طويلة.

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