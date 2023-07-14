فوائد صحية جديدة للبطيخ خلال الصيف.. تعرف عليها

يعتبر البطيخ بلا منازع فاكهة لذيذة ومليئة بالعناصر الغذائية، حيث يسلط بحث جديد الضوء على دوره الحيوي في تعزيز جودة النظام الغذائي ودعم صحة القلب.

تشير دراسة حديثة نُشرت في مجلة Nutrients إلى أن البطيخ يمكن أن يعزز امتصاص العناصر الغذائية والجودة العامة للنظام الغذائي لدى كل من الأطفال والبالغين. وقد اكتشف هذا البحث، بناءً على تحليل البيانات من المسح الوطني لفحص الصحة والتغذية، أن الجودة الإجمالية للنظام الغذائي كانت أفضل بشكل ملحوظ لدى الأفراد الذين تناولوا البطيخ مقارنةً بمن لم يتناولوه.

وفقًا للدراسة، كان مستهلكو البطيخ من الأطفال والبالغين يتناولون كميات أكبر من الألياف الغذائية والمغنيسيوم والبوتاسيوم وفيتامين C وفيتامين A بالإضافة إلى الليكوبين والكاروتينات الأخرى، في حين أن تناولهم أقل من السكريات المضافة وإجمالي الأحماض الدهنية المشبعة، وستقدم محللة البحث ومؤلفة الدراسة، كريستين فولغوني، نتائج البحث في Nutrition 2023، في الاجتماع السنوي للجمعية الأمريكية للتغذية، الذي عقد في الفترة من 22 إلى 25 يوليو 2023 في بوسطن.

بالإضافة إلى دراسة المسح الوطني لفحص الصحة والتغذية، هناك دراسة جديدة أخرى نشرت أيضًا في Nutrients تعتمد على العمل السابق في هذا المجال من البحث لإظهار أن مكملات عصير البطيخ تحمي وظائف الأوعية الدموية أثناء ارتفاع السكر في الدم.

أجريت في جامعة ولاية لويزيانا ، هذه التجربة المتقاطعة العشوائية المزدوجة التعمية لاختبار تأثيرات مكملات عصير البطيخ اليومية لمدة أسبوعين، وبحثت على وجه التحديد التأثيرات المعدلة المفيدة المحتملة لـ L-citrulline و L-arginine – مركبان توجد في البطيخ – على التوافر البيولوجي لأكسيد النيتريك وتقلب معدل ضربات القلب. وقد تم تمويل كلتا الدراستين من قبل المجلس الوطني لترويج البطيخ.

قال الدكتور جاك لوسو، أستاذ في كلية التغذية وعلوم الغذاء بجامعة ولاية لويزيانا: “نحن نقر بأنه على الرغم من أن حجم العينة كان صغيرًا (18 شابًا وشابة يتمتعون بصحة جيدة) وأن هناك حاجة إلى مزيد من البحث، فإن هذه الدراسة تضيف إلى المجموعة الحالية من الأدلة التي تدعم تناول البطيخ بانتظام لصحة القلب والأيض، بالإضافة إلى L-citrulline و L-arginine، يعد البطيخ مصدرًا غنيًا لمضادات الأكسدة وفيتامين C والليكوبين – وكلها يمكن أن تساعد في تقليل الإجهاد التأكسدي وتلعب دورًا في الوقاية من أمراض القلب”.

توصي المبادئ التوجيهية الغذائية للأمريكيين (DGA) بـ 1.5 إلى 2.5 كوب من الفاكهة يوميًا. وحاليًا، يقصر البالغين والأطفال في الولايات المتحدة عن تحقيق هذا الهدف – الحصول على نصف الفاكهة الموصى بها فقط يوميًا. يعتبر البطيخ فاكهة غنية بالمغذيات ومصدر ممتاز لفيتامين C وفيتامين B6، وطريقة لذيذة للبقاء رطباً (92٪ ماء)، مع 80 سعرة حرارية فقط لكل 2 كوب.

من المحتمل أن تستحضر أفكار تناول البطيخ العصير في حفلة الشواء القادمة أو اللقاءات الخارجية ذكريات الاستمتاع بالفاكهة الناضجة تمامًا في ماضي الصيف. الحقيقة هي أنه يمكن الاستمتاع بالبطيخ في أي وقت بفضل تنوع المناخ الذي يتيح إنتاج البطيخ على مدار العام. سواء كنت تنتظر أولى علامات الصيف للاستمتاع بالبطيخ – أو لا – دع هذا البحث الجديد عن التغذية يحثك على تضمين البطيخ كجزء من نظامك الغذائي المتوازن.