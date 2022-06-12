فوائد صحية مذهلة.. إليك ما يقدّمه عصير الملفوف الأحمر لصحتك!

يعدّ الملفوف الأحمر أحد المكونات الرئيسية في العديد من السلطات، فهو يضفي مذاقًا شهيا وشكلًا جميلا نظرًا للونه المميز. والملفوف الأحمر غني بالفوائد الصحية، على غرار الخضار الأخرى، فهو مصدر للفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة.

بالاضافة الى تناوله في السلطة أو مع الأطباق الأخرى، يمكن الاستفادة من منافع الملفوف الأحمر من خلال خفقه في الخلّاط وتحويله الى عصير.

ويتميز هذا النوع من العصير باحتوائه على نسبة عالية من فيتامين سي C الذي يساعد على تقوية الجهاز المناعي، وتعزيز قدرة الجسم على مكافحة مسبّبات الأمراض”. ونستعرض في السطور التالية أهم فوائد الملفوف الأحمر:

الحماية من السرطان

يحتوي عصير الملفوف الأحمر على نسبة عالية من مضادات الأكسدة التي تساعد على مكافحة الشوارد الحرّة المسبّبة لمرض السرطان ومنها مادة السلفوراين التي تمنع خلايا الجسم من الانقسام والتحوّل إلى أورام خبيثة، ومادة الأنثوسيانين المسؤولة عن منح اللون الأرجواني للملفوف الأحمر، والتي أثبت بعض الدراسات مدى فعاليتها في الحدّ من الإصابة بالسرطان بشكل عام، ومادة الإبيجينين التي تساعد على تثبيط إنزيم الأروماتاز المتسبّب في الإصابة بسرطان الثدي.

تخفيف الالتهابات

يعتبر عصير الملفوف الأحمر من الخيارات الغذائية لمريضات التهاب المفاصل، لاحتوائه على مركّبات تعمل على تخفيف التورّم والالتهاب وتسكين الألم المصاحب لهما، مثل الفينولات والفلافونويد والأنثوسيانين. كما أظهر نتائج إيجابية في السيطرة على الالتهابات المصاحبة لتضخّم الطحال.

تعزيز صحة الجهاز الهضمي

يمثّل عصير الملفوف الأحمر أهمية كبيرة لصحة الجهاز الهضمي، لاحتوائه على نسبة عالية من الألياف التي تساعد على تحسين حركة الأمعاء وتسهيل عملية الهضم وتنظيف القولون من السموم والفضلات. كما يساهم في علاج التهابات القولون وقرحة المعدة، بفضل محتواه العالي من مضادات الالتهاب والمواد المضادّة للأكسدة.

لكن يجب عدم الإفراط في شربه لضمان الحصول على فوائده الهضمية؛ لأنَّ استهلاكه بكميات كبيرة قد يؤدي إلى الإصابة بالإمساك والانتفاخ والغازات.

خفض الكولسترول

إن شرب عصير الملفوف الأحمر بصورة منتظمة يؤمّن للقلب والأوعية الدموية حماية كبيرة ضدّ الأمراض؛ لأنَّ الألياف المتوفرة به تساعد على خفض نسبة الكولسترول بالدم، فضلاً عن معدن البوتاسيوم الذي يعمل على تنظيم ضربات القلب، ضبط ضغط الدم، تنشيط الدورة الدموية والحفاظ على توازن السوائل بالجسم.

المساعدة في خسارة الوزن

يلعب عصير الملفوف الأحمر دوراً كبيراً في عملية خسارة الوزن لأنه منخفض السعرات الحرارية، ويساعد على الشعور على الشبع والامتلاء لفترة طويلة، بفضل محتواه العالي من الألياف التي تعمل على خفض الشهية، بالإضافة الى أنه يعزّز معدّل حرق الدهون بالجسم.

تقليل فرص الاصابة بالجلطات

يقلّل عصير الملفوف الأحمر من فرص الإصابة بالجلطات، نظراً لاحتوائه على نسبة عالية من فيتامين ك K الذي يساعد على سيولة الدم ويمنعه من التخثر في الشرايين.

تقوية جهاز المناعة

يساعد الشرب المنتظم لعصير الملفوف الأحمر الغني بفيتامين سي C ومضادات الأكسدة على تقوية جهاز المناعة، وتعزيز قدرته على إنتاج كريات الدم البيضاء لمقاومة الأمراض المختلفة.

تحسين صحة العظام

يحتوي عصير الملفوف الأحمر على مزيج مثالي من الفيتامينات والمعادن التي تحتاجها العظام لتبقى قوية وخالية من الأمراض مثل فيتامين C، فيتامين K، الكالسيوم، المنغنيز والزنك. كما أن شرب هذا العصير بانتظام يساعد بشكل كبير في الحفاظ على كثافة العظام وتعزيزها عبر تحفيز إنتاج خلايا عظمية سليمة، ما يجعله أحد العصائر الخارقة التي تحارب هشاشة العظام.

الحماية من الإصابة بالزهايمر

تلعب مضادات الأكسدة التي يحتوي عليها عصير الملفوف الأحمر دوراً فعّالاً في الحماية من مرض الزهايمر، كما أنها تساعد على التخفيف من الأعراض الظاهرة عند الإصابة به، إذ إن للملفوف الأحمر تأثيرات إيجابية واضحة على الذاكرة.