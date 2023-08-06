فوائد صحية مذهلة.. هل سمعت من قبل عن "مكسرات النمر"؟

عندما يتعلق الأمر بتعزيز الصحة الجيدة، تحتل المكسرات مركز الصدارة، حيث أنها تقدم عددًا لا يحصى من الفوائد.

صحيح أنه من المعروف أن الجوز واللوز والفستق غني بالمغذيات، ولكننا سنقوم في هذا المقال باستكشاف الفوائد الصحية لنوع من الجوز أقل شهرة.

ووفقاً لموقع “ndtv” تتحدث أخصائية التغذية لوفنيت باترا عن تناول مكسرات النمر قائلة “من العجب أن تكون ذات فائدة كبيرة عندما يتعلق الأمر بالفوائد الصحية”، حيث إنها تكشف عن قدرتها على أن تكون مغيرًا حقيقيًا لقواعد اللعبة من أجل رفاهيتنا.

على مر السنين، اكتسبت مكسرات النمر اعترافًا بمحتواها الغذائي الغني والفيتامينات الأساسية والمعادن والألياف. نقدم إليكم العديد من الفوائد الصحية المذهلة لهذا النوع من المكسرات:

1 مصدر ممتاز للألياف

تعد مكسرات النمر مليئة بالألياف غير القابلة للذوبان، حيث تساعد على الهضم السلس عن طريق تسهيل حركة الطعام بسهولة عبر الأمعاء. الآن، يمكنك بسهولة أن تقول وداعًا للإمساك! ليس ذلك فحسب، فالإنزيمات الموجودة في جوز النمر، بما في ذلك الكاتالاز، والليباز، والأميلاز، تساعد في تكسير الأطعمة وتوفير الراحة من الغازات وعسر الهضم والإسهال.

2 إدارة مرض السكري

يحتوي البروتين الموجود في مكسرات النمر على كمية كبيرة من حمض الأرجينين الأميني، والذي يلعب دورًا رئيسيًا في زيادة إنتاج الأنسولين وحساسيته. هذا الثنائي مفيد في إدارة مستويات السكر في الدم، مما يجعل النمر المكسرات خيارًا مثاليًا للسيطرة على مرض السكري.

3 خصائص مضادة للجراثيم

كشفت الدراسات الأولية أن مستخلصات جوز النمر تظهر خصائص رائعة مضادة للبكتيريا. حيث أظهر المستخلص الإيثانولي بنسبة 50٪ لهذه الدرنات نشاطًا قويًا مضادًا للبكتيريا ضد البكتيريا الضارة مثل E. coli و St. aureus و Salmonella spp.، مما يُظهر إمكاناتها كدفاع طبيعي ضد العدوى.

4 تنظيم نسبة الكوليسترول والسكر في الدم

لا تساعد الألياف غير القابلة للذوبان في المكسرات على التحكم في مستويات السكر في الدم فحسب، بل تلعب أيضًا دورًا في تقليل الكوليسترول الضار LDL وزيادة الكوليسترول الجيد HDL. كما تضيف المحتويات العالية من حمض الأوليك وفيتامين E في مكسرات النمر تأثيرًا مضادًا للأكسدة على الدهون، مما يحمي صحة القلب.

5 مصدر للقوة قبل الحيوية

بينما تحارب مكسرات النمر البكتيريا الضارة، فإنها تعمل أيضًا بمثابة نشا مقاوم للبريبايوتك، مما يغذي بكتيريا الأمعاء الإيجابية التي تحافظ على الجهاز الهضمي في أفضل حالاته. يضمن هذا الإجراء قبل الحيوي بيئة أمعاء متوازنة وصحية.

6 غني بمضادات الأكسدة

بفضل محتواها الرائع من فيتامين E وحمض الأوليك، تعمل مكسرات النمر كمصدر لذيذ لمضادات الأكسدة. هذه العناصر الغذائية القوية تحمي الجهاز الهضمي من أضرار الأكسدة بمرور الوقت، مما يساعد على حماية الجسم من الأمراض المختلفة.

يمكن أن يؤدي دمج مكسرات النمر في وجباتنا الغذائية إلى مكافآت هائلة لصحتنا وحيويتنا بشكل عام.