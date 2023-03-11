فوائد عديدة للزعفران... ما هي؟

توصلت الأبحاث العلمية أن فوائد الزعفران للاعصاب، عديدة، وذلك لأن الزعفران يتضمن على البوتاسيوم، وأيضا بعض الخصائص الأخرى، حيث يمكن تناوله من خلال شراب كوب ماء منقوع فيه الزعفران قبل النوم بحوالي نصف ساعة، أو ضع الزعفران على كوب اللبن، الأمر الذي يساهم فيما يلي:

* تساعد على استرخاء الأعصاب

* بالإضافة إلى تهدئة الأعصاب

* كما أن الزعفران له دور في علاج الأرق

* بالإضافة إلى أن الزعفران له دور في التخلص من النوم المتقطع ليلا.

هل الزعفران يقوي الاعصاب؟

وعن هل الزعفران يقوي الاعصاب؟ وتشير الأبحاث العلمية إلى أن فيتامين ج الذي يوجد في الزعفران يساهم في تقوية الأعصاب، وكذلك فيتامين بـ6 له دور في تكوين خلايا الدم الحمراء، مما يؤدي إلى تعزيز قوة الأعصاب في الجسم، وأيضا يمنع الإصابة بالالتهابات، كما يساهم في مكافحة العدوى، وأيضا تقوية جهاز المناعة في الجسم.