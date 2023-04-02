فوائد غير متوقعة لتناول الحليب ليلا

يعد الحليب من المشروبات الصحية ذات القيمة الغذائية العالية، حيث تتعدد فوائد الحليب للجسم لغناه بالبروتين، والعناصر الأساسية، ومجموعة هائلة من الفيتامينات والمعادن الضرورية لصحة الجسم وبناء العظام، والأسنان، والعضلات، وكذلك الوقاية من العديد من الأمراض.

كشفت الدكتورة يكاتيرينا ميلنيكوفا أخصائية أمراض الباطنية لماذا يساعد الحليب على النوم بصورة سريعة.

وتشير الطبيبة في حديث لموقع Gazeta.Ru، إلى أن الحليب يؤثر إيجابيا في النوم بفضل احتوائه على الحمض الأميني التربتوفان الذي هو مقدمة للميلاتونين الذي يساعد على النوم بسرعة ويحسن نوعيته. ولكن يجب أن نعلم أن الحليب غير ملائم للجميع.

وتقول: “يعاني الكثيرون بعد بلوغهم 25عاما، من نقص إنتاج اللاكتيز ما يمنع هضم الحليب بسرعة. لذلك فإن تناول الحليب ليلا من جانب قد يساعدهم على النوم بسرعة، ومن جانب آخر سيسبب الانتفاخ وكثرة الغازات، ما يلغي التأثير الإيجابي للحليب”.

وتشير الطبيبة، إلى أن على الشخص الذي يعاني من مشكلات في النوم تناول الموز لأنه يحتوي على نسبة عالية من التربتوفان والبوتاسيوم والمغنيسيوم. وتساعد هذه المواد على استرخاء العضلات والنوم جيدا. كما تنصح بالاهتمام أيضا بالمكملات الغذائية المحتوية على المغنيسيوم.

وتضيف: ولكن قبل تناول المواد التي تساعد على سرعة النوم من الضروري اخذ سرعة هضمها وامتصاصها بالاعتبار. فمثلا تحتوي الأسماك الحمراء والبازلاء على نسبة عالية من التربتوفان، ولكنها لا تصلح لتحسين النوم لأن هضمها يستغرق وقتا طويلا. لذلك تنصح بتناول الأطعمة البروتينية الخفيفة في الليل.

وتنصح الطبيبة بتجنب تناول الكحول من أجل النوم بسرعة، حيث أن النوم السريع لا يعوض الضرر الذي يلحقه الكحول بالجسم. بالإضافة إلى أن الكحول لا يحسن نوعية النوم.

وتضيف، إذا لم تساعد هذه التوصيات بشأن تحسين نوعية النوم فيجب على الشخص مراجعة طبيب أخصائي. لأن اهمال هذه المشكلة غير صحيح، حيث قد تكون من أعراض مرض خطير مثل اضطراب عمل القلب والأوعية الدموية أو الجهاز العصبي.