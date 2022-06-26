فوائد غير متوقعة لكثرة تناول البيض

البيض من الأطعمة المحملة بالكثير من العناصر الغذائية المختلفة، حيث يحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن التي تشكل أجزاء أساسية من أي نظام غذائي صحي.

وبعتبر البيض من أكثر الأطعمة إثارة للجدل.. فمن ناحية يعتبر منتج إفطار ممتازًا وصحيًا للغاية، ومن ناحية أخرى، وفقًا للبعض، يعتبر قنبلة كوليسترول حقيقية.

هل البيض حقا يزيد من الدهون في الدم؟ اختصاصية التغذية لي يونيوان مقتنعة بأنه على العكس تمامًا، يمكن أن يكون البيض مساعدا ممتازا في مكافحة الكوليسترول.

استشهدت المتخصصة بدراسة جديدة من مجموعة أكاديمي في مستشفى “فواي”.

وفقا للتجربة، أكل المتطوعون البيض يوميًا، وبعد مراقبة المشاركين في الدراسة، خلص العلماء إلى أنه إذا تناولت البيض أكثر من 6 مرات في الأسبوع، فإن مستوى الكوليسترول في الدم سيرتفع. لكن تناول البيض باعتدال (ثلاث إلى ست مرات في الأسبوع) لن يسبب لك أي ضرر. بل على العكس، سيزيد من نشاط جسمك ويغنيه بعدة عناصر غذائية.

يوجد بالفعل كوليسترول في صفار البيض: نحو 290 مغ لكل 50 غرام منه. ومع ذلك، من المهم أن نتذكر أن الكوليسترول يتم تصنيعه بشكل أساسي في أجسامنا نفسها، وأن كمية صغيرة منه فقط تأتي من الطعام.

إذا لم يكن لدى الشخص مشاكل في التمثيل الغذائي للدهون، فمن غير المرجح أن يصاب بتصلب الشرايين من البيض إذا تناوله على الإفطار.