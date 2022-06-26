الأحد 27 ذو القعدة 1443 ﻫ - 26 يونيو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

فوائد غير متوقعة لكثرة تناول البيض

منذ 37 دقيقة
البيض

البيض

A A A
طباعة المقال

البيض من الأطعمة المحملة بالكثير من العناصر الغذائية المختلفة، حيث يحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن التي تشكل أجزاء أساسية من أي نظام غذائي صحي.

وبعتبر البيض من أكثر الأطعمة إثارة للجدل.. فمن ناحية يعتبر منتج إفطار ممتازًا وصحيًا للغاية، ومن ناحية أخرى، وفقًا للبعض، يعتبر قنبلة كوليسترول حقيقية.

هل البيض حقا يزيد من الدهون في الدم؟ اختصاصية التغذية لي يونيوان مقتنعة بأنه على العكس تمامًا، يمكن أن يكون البيض مساعدا ممتازا في مكافحة الكوليسترول.

استشهدت المتخصصة بدراسة جديدة من مجموعة أكاديمي في مستشفى “فواي”.

وفقا للتجربة، أكل المتطوعون البيض يوميًا، وبعد مراقبة المشاركين في الدراسة، خلص العلماء إلى أنه إذا تناولت البيض أكثر من 6 مرات في الأسبوع، فإن مستوى الكوليسترول في الدم سيرتفع. لكن تناول البيض باعتدال (ثلاث إلى ست مرات في الأسبوع) لن يسبب لك أي ضرر. بل على العكس، سيزيد من نشاط جسمك ويغنيه بعدة عناصر غذائية.

يوجد بالفعل كوليسترول في صفار البيض: نحو 290 مغ لكل 50 غرام منه. ومع ذلك، من المهم أن نتذكر أن الكوليسترول يتم تصنيعه بشكل أساسي في أجسامنا نفسها، وأن كمية صغيرة منه فقط تأتي من الطعام.

إذا لم يكن لدى الشخص مشاكل في التمثيل الغذائي للدهون، فمن غير المرجح أن يصاب بتصلب الشرايين من البيض إذا تناوله على الإفطار.

    المزيد من الصحة

    شاطئ البحر- تعبيرية
    أفضل نشاط يجب القيام به بعد التعرض لنوبة قلبية
    تلوث الهواء يهدد حياة البشر على كوكب الأرض
    العوامل البيئية تزيد من خطر الوفاة
    فحص النظر- تعبيرية
    تحذير لكبار السن.. مشاكل البصر قد تزيد من خطر الإصابة بمرض خطير

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    رئيس بنك الموارد اللبناني مروان خير الدين
    رئيس بنك الموارد ينتقد جمعية المصارف.. "لحم أكتافها" من أموال المودعين!
    افادات استثنائية لهذه الفئة من الطلاب
    غيابٌ للمراقبين ولا كهرباء.. كيف تبدو أجواء الامتحانات في يومها الأول؟
    مرفأ بيروت
    خرق بريطاني في تحقيقات مرفأ بيروت.. من هو مالك شركة النيترات؟