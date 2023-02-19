فوائد غير معروفة لتمارين الصباح على صحتك

لا شك في أن ممارسة التمارين الرياضية في الصباح الباكر تمنح الشعور بالانتعاش والنشاط، ولها العديد من الفوائد الصحية.

ممارسة التمرين اليومي، وفقاً لتقرير موقع lesmotspositifs من أفضل الطرق لرعاية جسمك وعقلك، الفوائد كثيرة، ولهذا السبب نضع بين يديك هذا التقرير.

وحتى نشاركك أهمية ممارسة الرياضة يوميًا، ولكن قبل كل شيء لا ننسى دوافع القيام بهذه التمارين. وفيما يلي فوائد ممارسة الرياضة يوميًا:

تحسين المزاج: يمكن أن يساعد القليل من التمارين في الصباح على تقليل القلق والاكتئاب عن طريق زيادة إنتاج الناقلات العصبية مثل الدوبامين والسيروتونين.

زيادة الطاقة: تؤدي ممارسة النشاط البدني في الصباح إلى زيادة إنتاج الإندورفين والهرمونات المسؤولة عن الشعور بالرفاه والطاقة، وهو ما يتيح المزيد من الطاقة طوال اليوم.

تحسين جودة النوم: يمكن أن يحسّن التمرين اليومي جودة النوم من خلال تنظيم الهرمونات التي تجعلك تشعر بالراحة والحيوية.

تعزيز جهاز المناعة: المشي البسيط في الصباح يمكن أن يقوي جهاز المناعة عن طريق زيادة الدورة الدموية وتحفيز إنتاج خلايا الدم البيضاء، للحماية من الأمراض.

الوقاية من الأمراض المزمنة: يمكن للنشاط البدني المنتظم أن يمنع الأمراض المزمنة مثل السكري وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب، من خلال تنظيم مستويات السكر في الدم وتقوية نظام القلب والأوعية الدموية.

الحفاظ على وزن صحي: إلى جانب اتباع نظام غذائي جيد يمكن أن تساعد التمارين الرياضية في الحفاظ على وزن صحيّ جيد ومتوازن عن طريق حرق السعرات الحرارية وتقوية كتلة العضلات.

تحسين المرونة وقوّة العضلات: يمكن أن تؤدي ممارسة التمارين الرياضية بانتظام إلى تحسين المرونة وقوة العضلات من خلال تفعيل وتنشيط مجموعات عضلية مختلفة، مما يجعلك تشعر بأنك أقوى وأكثر لياقة.

تحسين التركيز والذاكرة: يمكن أن تحسن التمارين اليومية التركيز والذاكرة عن طريق زيادة تدفق الدم إلى الدماغ، مما يجعلك تشعر بمزيد من التركيز والإنتاجية.

زيادة الثقة بالنفس: يمكنها أيضًا زيادة الثقة بالنفس من خلال إعطاء الإحساس بالتحكم في الجسد وقدراته وحدوده، مما يسمح بالشعور بمزيد من الثقة.

تقوية الإبداع: إذا كنت تقوم بعمل إبداعي فإنّ ممارسة الرياضة كل يوم يمكن أن تضاعف قوة إبداعك من خلال الانفصال عن الروتين اليومي الممل والتركيز على نفسك وإعادة التركيز على أهدافك، مما يتيح لك الشعور بمزيد من الإلهام الإبداعي.

تحسين الهضم: المشي السريع البسيط كل صباح يمكن أن يحسن الهضم عن طريق زيادة تدفق الدم إلى القناة الهضمية وتحفيز تقلصات العضلات التي تساعد على التخلص من الفضلات بكفاءة أكبر.

تحسين نوعية الحياة: بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة مثل التهاب المفاصل فإنّ التمارين الصباحية اليومية يمكن أن تساعد في تحسين نوعية الحياة من خلال تقليل الألم وتحسين حركة المفاصل.

زيادة الرغبة الجنسية: يمكن أن تؤدي ممارسة الرياضة يوميًا إلى زيادة الرغبة الجنسية عن طريق زيادة تدفق الدم إلى الأعضاء التناسلية وتنظيم الهرمونات.

الوقاية من الشيخوخة المبكرة: يمكن أيضًا منع الشيخوخة المبكرة عن طريق زيادة إنتاج الخلايا الجذعية، وحماية الخلايا من الأكسدة، وتحفيز إنتاج الكولاجين، مما يساعد على الحفاظ على صحة الجلد والأعضاء.

الحد من التوتر النفسي: يمكن أن يقلل النشاط البدني اليومي من الإجهاد عن طريق زيادة إنتاج الإندورفين، وتقليل مستويات هرمونات التوتر مثل الكورتيزول، وتعزيز الاسترخاء من خلال التركيز على نفسك وأهدافك. يمكنه أيضًا تحسين مهارات التأقلم مع المواقف العصيبة.

ليس من الضروري الانخراط في أنشطة بدنية مكثفة لجني الفوائد. كل ما عليك فعله هو أن تخصص 30 دقيقة كل صباح لممارسة نشاط بدني معتدل، مثل المشي السريع والركض وركوب الدراجة والسباحة، أو حتى اليوجا، وهكذا لتبدأ في الشعور بالفوائد.

من الأفضل ممارسة التمرين الرياضي في الصباح. يمكن أن يساعدك هذا في إنشاء روتين منتظم والحصول على عقلية إيجابية ليومك.

في الصباح يكون جسمنا لا يزال في مرحلة الراحة والاسترخاء، لذلك فهو أكثر تقبلاً للمحفزات الجسدية، وبالتالي يمكن أن يكون أكثر فاعلية في حرق السعرات الحرارية وبناء العضلات.

إجمالاً، يُعد التمرين اليومي طريقة فعالة للشعور بتحسّن في جسمك وذهنك على السواء. لذلك من المهم أن نحدد أهداف تمارين قابلة للتحقيق والالتزام بها حتى تتمكن من جني جميع فوائدها الممكنة.

في الختام يُعد التمرين اليومي طريقة فعالة لرعاية صحتنا العقلية والبدنية. لذلك من المهم أن ندمج التمرين في روتيننا اليومي لتحسين نوعية حياتنا، لذا إذا كنت تريد أن تكون مستعدًا لمواجهة جميع تجارب اليوم اِنسَ غفوة الصباح واستيقظ مبكرًا للتحرّك.