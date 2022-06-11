فوائد كثيرة للفازلين.. أهمها تطويل الرموش وتكثيفها

تجهل بعض النساء منافع الفازلين، ويعتقدن أنه فقط للترطيب.

ولكن هناك فوائد كثيرة أخرى للفازلين، ومن اهم منافعه تطويل الرموش وتكثيفها وجعل العيون جذابة.

فالفازلين يعتبر من المواد الدهنية التي تعمل على تحسين وضع الرموش للحصول على إطلالة انثوية مميزة حيث أنه يساعد في تطويل الرموش وترطيبها، فإليك فوائد الفازلين واهم منافعه لتطويل الرموش:

ترطيب الرموش

تطويل الرموش

الحفاظ على صحة الرموش

تقوية الرموش

فوائد الفازلين واهم منافعه لتطويل الرموش

تطويل الرموش بالفازلين

عملية تطويل الرموش بالفازلين

خلطة الفازلين وزيت جوز الهند لتطويل الرموش

تنظيف الرموش بالفازلين

فوائد الفازلين للرموش يعمل على تنظيف شعر الرموش من أي بقايا من المكياج وذلك عن طريق وضع قطعة من القطن في الفازلين ومسح الرموش العلوية والسفلية بها، ومن ثم إزالة المكياج مما يسمح بالحصول على رموش نظيفة.

تطويل الرموش بالفازلين

فوائد الفازلين للرموش تجعل إطلالتك مميزة وعيونك ساحرة، فباستخدام فرشاة الماسكارا، قومي بتمشيط رموشك بعد تغميسها بالفازلين، واتركيها لليلة كاملة وفي اليوم التالي قومي بغسل رموشك بالماء ومنظف البشرة وأعيدي تكرار هذه العملية للحصول على رموش كثيفة وتعزيز نموها.

خلطة الفازلين وزيت جوز الهند لتطويل الرموش

فوائد الفازلين للرموش تساعد على ترطيب شعر الرموش وتطويلها، أما زيت جوز الهند غني بالفيتامينات والمغذيات المساعدة لتطويل الرموش وتنعيمها بالإضافة الى جعلها لامعة وجذابة، لذلك قومي بخلط جزء من زيت جوز الهند مع جزئين من الفازلين في وعاء وأضيفي اليه جزء من زيت الخروع، وباستخدام فرشاة الرموش قومي قومي بتمشيط رموشك العلوية والسفلية بهذا المزيج واتركيه طوال الليل وفي اليوم الثاني قومي بغسل عيونك بالماء، وبعد فترة من الإستعمال قومي سوف تحصلين على رموش طويلة جذابة.