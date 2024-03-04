فوائد لزيت كبد سمك القد ستذهلك

يقول الخبراء في مجال الصحة إن زيت كبد السمك غني بالعناصر الغذائية الحيوية مثل أحماض أوميجا 3 الدهنية، وفيتامين أ، وفيتامين د، ويوفر مجموعة من الفوائد للصحة العامة في حال تم استخدامه بانتظام.

أبرز فوائد زيت كبد السمك:

1- الأحماض الدهنية أوميغا 3:

EPA (حمض إيكوسابنتاينويك) و DHA (حمض الدوكوساهيكسانويك)، متوفران بكثرة في زيت كبد سمك القد.

وتعد هذه الأحماض الدهنية المهمة حيوية للحفاظ على صحة القلب، وتقليل الالتهابات، وتعزيز نشاط الدماغ.

ويعزز الاستخدام المتواصل لزيت كبد سمك القد الدورة الدموية، ويخفض مستويات الدهون الثلاثية، ويقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

2- يعزز صحة العظام:

يحتوي زيت كبد سمك القد على نسبة مرتفعة من فيتامين د، الضروري لصحة العظام وامتصاص الكالسيوم.

ويتطلب الحفاظ على عظام قوية، وتجنب أمراض مثل هشاشة العظام، والكسور، تناول كمية كافية من فيتامين د، بحسب ما يؤكده الأطباء.

أما بالنسبة لأولئك الذين لا يتعرضون لأشعة الشمس إلا قليلاً، فيمكن أن يساعد زيت كبد سمك القد في الحفاظ على العظام والأسنان قوية من خلال توفير كمية مثالية من فيتامين د.

3- يقوي جهاز المناعة:

عنصر آخر في زيت كبد سمك القد، هو فيتامين (أ)، الضروري للحفاظ على الوظيفة المناعية؛ فهو يقوي دفاعات الجسم ضد الالتهابات، ويشجع على تطوير خلايا الدم البيضاء، ويساعد على التحكم في الاستجابة المناعية.

ويعزز الاستخدام المتكرر لزيت كبد سمك القد في تقليل فرص الإصابة بالأنفلونزا، ونزلات البرد.

4- يعزز صحة الجلد:

يؤكد الأطباء أن أحماض أوميغا 3 الدهنية، وفيتامين أ، وفيتامين د الموجودة في زيت كبد سمك القد كلها تساهم في صحة الجلد.

والبشرة الناعمة والنضرة هي نتيجة دعم هذه العناصر الغذائية التي تساهم في تكثيف الكولاجين، وتقليل الالتهاب، والحفاظ على ترطيب الجلد.

وتساعد المكملات الغذائية التي تحتوي على زيت كبد سمك القد بتعزيز صحة البشرة عن طريق تخفيف أعراض الاضطرابات الجلدية، مثل: الأكزيما، والصدفية، وحب الشباب.

ويستخدم كبد سمك القد في صناعة زيت يأخذ شكل المكملات الغذائية له فوائده صحية عديدة ومذهلة.