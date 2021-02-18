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فوائد مذهلة لـ"الزنجبيل" في تقوية المناعة

18 - فبراير - 2021
الزنجبيل

الزنجبيل

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يعتبر الزنجبيل من الأعشاب التي لها فوائد عديدة على صحة الإنسان لما له من تأثيرات مضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة، والزيوت الطبيعية التي تدخل في العلاجات ومنها الفسفور والزنك.

وتقول عالمة التغذية الألمانية فرانسيسكا بوش إن الزنجبيل يتمتع بفوائد صحية جمة، حيث إنه يمتاز بتأثير مضاد للأكسدة، أي أنه يساعد الجسم على التصدي للالتهابات والعدوى البكتيرية.

وأضافت بوش أن الزنجبيل يعمل على تقوية جهاز المناعة؛ نظرا لأنه يعمل على تنشيط الدورة الدموية، وعندما تكون الدورة الدموية نشيطة، تصل الخلايا المناعية إلى موضعها على نحو أسرع.

كما يعد الزنجبيل سلاحا فعالا لمواجهة الغثيان، ومن ثم يمكن للحوامل اللجوء إليه للتغلب على الغثيان، الذي يشعرن به في الصباح.

وبالإضافة إلى ذلك، يساعد الزنجبيل أيضا في مواجهة الصداع وألم العضلات.

وعلى الجانب الآخر، ينبغي الابتعاد عن الزنجبيل في حال المعاناة من حُرقة المعدة، نظرا لأن المذاق الحريف للزنجبيل يتسبب في تفاقم الشعور بالحموضة.

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