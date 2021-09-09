فوائد مذهلة لـ"عرق السوس" في حماية بشرتك

بخلاف طعمه اللذيذ، يمتاز مشروب عرق السوس بالعديد من الفوائد الغذائية والصحية المتنوعة.

وبحسب موقع “صدى البلد”، فإن عرق السوس يساعد في تفتيح لون البشرة وتبييضها، لاحتوائه على عناصر مضادة للأكسدة، ومبيضة تساهم في التخلّص من التصبغات والبقع الداكنة.

ويلعب عرق السوس دورا هاما في صحة البشرة بسبب احتوائه على مركب Glabridin المضاد للالتهاب ويمنع تكون التيروزيناز، وهو الإنزيم المسؤول بشكل رئيسي عن عمل التصبغ.

كما أنه يحتوي على مادة Liquiritin، وهي عبارة عن مركب وعنصر نشط آخر، يساهم في إزالة الميلانين والتصبغات في الجلد.

فوائد عرق السوس للبشرة، لا تقتصر على ذلك لاحتوائه ما يزيد على 300 مركب، بعضها أظهر تأثير فعال كمضاد للالتهاب.

وبسبب احتواء عرق السوس على مواد مضادة للأكسدة وعناصر أساسية مثل الصوديوم، والبوتاسيوم، والمغنيسيوم والفسفور فإنه يعمل كمرطب للبشرة.

ويحمي عرق السوس البشرة من تأثيرات أشعة الشمس فوق البنفسجية، التي قد تتسبب في مشاكل كثيرة للبشرة منها ظهور علامات الشيخوخة والبقع الداكنة وغيرها.