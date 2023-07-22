فوائد مذهلة لـ "أوميغا 3" للحفاظ على صحة الرئتين

كشفت دراسة طبية حديثة عن أدلة قوية تشير إلى أن تناول الأسماك أو المكملات التي تحتوي على أحماض أوميغا 3 الدهنية يدعم صحة الرئة.

حيث يقول الباحثون إن النتائج تؤكد أهمية تضمين الأسماك وغيرها من مصادر أوميغا 3 في النظام الغذائي. وأشاروا إلى أن العديد من الأمريكيين لا يستوفون الإرشادات الموصى بها.

قالت باتريشيا كاسانو، المؤلفة المشاركة للدراسة ومديرة قسم علوم التغذية في جامعة كورنيل: “نحن نعرف الكثير عن دور النظام الغذائي في السرطان وأمراض القلب والأوعية الدموية، لكن دور النظام الغذائي في أمراض الرئة المزمنة غير مدروس إلى حد ما”.

وأضافت كاسانو في بيان صحفي صادر عن المعهد القومي للقلب والرئة والدم في الولايات المتحدة، والذي دعم الدراسة: “تضيف هذه الدراسة إلى الأدلة المتزايدة على أن أحماض أوميغا 3 الدهنية، والتي تعد جزءًا من نظام غذائي صحي، قد تكون مهمة أيضًا لصحة الرئة”.

كما أشارت الدراسات السابقة إلى أن أحماض أوميغا 3 الدهنية قد تساعد في الحفاظ على صحة الرئة بسبب عملها المضاد للالتهابات.

ولفهم هذا بشكل أفضل، طور الباحثون دراسة من جزأين، فقد كان الجزء الأول عبارة عن دراسة قائمة على الملاحظة شملت أكثر من 15 ألف أمريكي من دراسة المجمعة التي أجراها المعهد القومي للقلب والرئة والدم، حيث تساعد هذه المجموعة الكبيرة من دراسات المعاهد الوطنية للصحة الباحثين على فحص محددات المخاطر الشخصية للإصابة بأمراض الرئة المزمنة، مثل الربو ومرض الانسداد الرئوي المزمن (COPD).

كان المشاركون يتمتعون بصحة جيدة بشكل عام وبدون دليل على الإصابة بأمراض الرئة المزمنة عندما بدأت الدراسة. وقد تابع الباحثون المشاركين لمدة سبع سنوات في المتوسط.

ووجدت الدراسة أن ارتفاع مستويات أحماض أوميغا 3 الدهنية في الدم يرتبط بانخفاض معدل تدهور وظائف الرئة. حيث شوهدت أقوى الارتباطات في حمض الدوكوساهيكسانويك (DHA)، والذي يمكن العثور عليه في سمك السلمون والتونة والسردين.

في المقابل، تضمن الجزء الثاني من البحث تحليل البيانات الجينية من دراسة أجريت على أكثر من 500 ألف مريض أوروبي من البنك الحيوي في المملكة المتحدة، وقد نظر الباحثون في علامات وراثية معينة في الدم كمقياس غير مباشر لمستويات أحماض أوميغا 3 الدهنية الغذائية، كان الهدف هو معرفة مدى ارتباطها بصحة الرئة.

حيث وجد هذا البحث أن المستويات الأعلى من أحماض أوميغا 3 الدهنية، بما في ذلك (DHA)، كانت مرتبطة بوظائف الرئة بشكل أفضل.

قالت بوني باتشن، مؤلفة الدراسة المشاركة وأخصائية تغذية وعضو في فريق أبحاث كاسانو في كورنيل: “لقد بدأنا التحرك حقًا نحو التغذية الدقيقة لعلاج أمراض الرئة، في المستقبل، يمكن أن يُترجم هذا إلى توصيات غذائية فردية للأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بأمراض الرئة المزمنة.”

كما توصي الإرشادات الغذائية الحالية الصادرة عن وزارة الزراعة للأمريكيين بأن يتناول الناس حصتين على الأقل من الأسماك أسبوعيًاـ أما بالنسبة للمصادر الأخرى لأحماض أوميغا 3 الدهنية فهي المكسرات والبذور والزيوت النباتية والأطعمة المدعمة والمكملات الغذائية.