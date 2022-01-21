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فوائد "مذهلة" للأعشاب البحرية لا يعرفها الكثيرون

21 - يناير - 2022
آخر تحديث: 21 - يناير - 2022 7:08 مساءً
أعشاب بحرية

أعشاب بحرية

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تعد الأعشاب البحرية واحدة من الأطعمة الأكثر كثافة من الناحية التغذية المتاحة في العالم، فهي تحتوي على كمية عالية من المعادن

وتستخدم الأعشاب البحرية في دول مثل اليابان وكوريا والصين على نطاق واسع في العديد من المأكولات التقليدية.

أعلنت الدكتورة مارينا ماكيشا، خبيرة التغذية الروسية، أن تناول 50-100 غرام من الأعشاب البحرية في اليوم يساعد على حصول الجسم على الكمية اللازمة من اليود.

وتشير الخبيرة، في حديث تلفزيوني، إلى أن الأعشاب البحرية هي مصدر مهم لليود، الذي نحتاجه لعمل الغدة الدرقية بصورة طبيعية.

وتضيف، كما أن الأعشاب البحرية تحتوي على نسبة عالية من الألياف الغذائية ونسبة منخفضة من السعرات الحرارية، ما يجعلنا نشعر بالشبع من دون دهون.

ولكن يجب الانتباه إلى الأعشاب البحرية التي نتناولها. لأن بعض المنتجين يضيفون لبضاعتهم زيوتا وسكرا ما يزيد من احتوائها على السعرات الحرارية وتصبح ضارة. لذلك لتجنب هذه الحالة يفضل شراء الأعشاب البحرية المجمدة، أو المجففة.

وتضيف الخبيرة، تحتوى الأعشاب البحرية على نسبة جيدة من البوتاسيوم والمغنيسيوم الضروريين لعمل القلب والأوعية الدموية بصورة طبيعية. كما أنها تحتوي على مركبات حمض الألجينيك التي تساعد الجسم على تطهير نفسه.

وتحذر الخبيرة، من أن تناول كميات كبيرة من الأعشاب البحرية قد يكون ضارًا لمن يعاني من مشكلات في الغدة الدرقية. لذلك يكفي تناول 50-100 غرام منها في اليوم للحصول على كمية اليود التي يحتاجها الجسم والعناصر الأخرى دون الإضرار بالصحة.

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