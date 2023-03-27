فوائد مذهلة للتوت.. اهمها حرق الدهون

التوت واحد من الفواكه الشهيرة التي تتميز بفوائدها الصحية العديدة، مثل الحماية من أمراض القلب والسرطان، بالإضافة إلى دوره في الحفاظ على قوة العظام والصحة العقلية وغيرها.

ووفقا لصحيفة “نيويورك بوست” فقد تبين أن التوت يُعد من الأطعمة الغذائية التي لها دور مهم في المساعدة على فقدان الوزن بشكل صحيّ، لأنها من الفواكه التي تتميز باحتوائها على بعض أنواع مضادات الأكسدة، وبعض المغذيات والعناصر الغذائية المختلفة الأخرى

وتناول 25 جرامًا من التوت- ما يعادل كوبًا واحدًا من العنب البري الطبيعي – كل يوم يمكن أن يحسن الأداء الرياضي ويحرق المزيد من الدهون في الجسم أثناء ممارسة الرياضة ،وفقا لدراسة جديدة نُشرت في مجلة “Nutrients”.

يحتوي التوت على مستويات عالية من مضادات الأكسدة التي تسمى الأنثوسيانين، والتي أشارت الدراسات الحديثة إلى أنها قد تزيد من أكسدة الدهون وهذا ما أكدته بعض النتائج التي أشارت بأن الرياضيين أحرقوا المزيد من الدهون بعد تناول التوت الأزرق.

كما يمكن أيضا للتوت الأزرق أن يساعد العضلات في الاحتفاظ بإمداداتها النادرة من الجليكوجين، وهو المصدر الرئيسي للطاقة في الجسم، والذي يمكن من الناحية النظرية أن يسمح للجسم بالتمرين لفترة أطول وأداء أفضل.

الوقاية من المرض السكري

نظرًا لأنها تحتوي على الألياف ، يمكن للأشخاص المصابين بداء السكري تضمين ذلك في نظامهم الغذائي كوجبة من الفاكهة، حيث يعد التوت أحد أفضل الخيارات لأنه مليء بالألياف.

ويحتوي توت العليق على 15 جرامًا (جم) من الكربوهيدرات و 8 جم من الألياف لكل كوب، وقد نشرت دراسة في أبريل 2017 أنه من بين حوالي 500000 من البالغين الصينيين، كان أولئك الذين تناولوا الفاكهة الطازجة يوميًا أقل عرضة للإصابة بمرض السكري بنسبة 12 في المائة مقارنة بمن تجنبوه.

ويشير الباحثون إلى أن الفواكه التي تحتوي على نسبة أقل من مؤشر نسبة السكر في الدم والتي تشمل التوت، قد تكون أفضل الخيارات لتنظيم نسبة السكر في الدم بشكل عام.