فوائد مذهلة للمندرين … يحمي من أمراض الكبد ويحرق الدهون

يصنف المندرين أو اليوسفي من أكثر الفواكه لذة، فهي تجمع بين المذاقين الحلو والحامض، حيث ينصح خبراء تغذية، بتناول المندرين يوميا لاحتوائه على كمية كبيرة من فيتامين “سي” بينما محتوى السعرات الحرارية فيه منخفض.

وقال المركز الاتحادي للتغذية إن اليوسفي يعد بمثابة مفتاح الصحة والجمال؛ حيث إنه يعزز صحة الكبد ويمنح البشرة مظهراً يشع شباباً وحيوية.

وأوضح الخبراء الألمان أن اليوسفي غني بمادة “نوبيليتين”، التي تحول دون تراكم الدهون بالكبد، ما يحد من خطر الإصابة بالكبد الدهني، الذي يمهد الطريق للإصابة بسرطان الكبد.

كما تساعد مادة “نوبيليتين” على حرق الدهون، ومن ثم إنقاص الوزن والتمتع بالرشاقة، علما بأن هذه المادة توجد في الألياف البيضاء الموجودة تحت القشرة مباشرة.

وبالإضافة إلى ذلك، يعد غنياً بفيتامين سي، الذي يعمل على تقوية جهاز المناعة من ناحية، ويساعد على بناء الكولاجين من ناحية أخرى، أي التمتع ببشرة مشدودة مفعمة بالشباب والحيوية. ويشتمل أيضاً على بروفيتامين A، البيتا كاروتين، والذي يعمل على تجدد خلايا البشرة.