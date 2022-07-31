فوائد مذهلة لماء الخيار.. تعرّفوا إليها!

يلجأ العديد من الأشخاص الى تناول مياه الخضار لا سيما الخيار، في محاولة لخسارة الوزن. غير أن الخبراء الصحيين يشدّدون على أن فقدان الوزن يحصل فقط عندما يستهلك الجسم سعرات حرارية أقل مما يحرق، بمساعدة التمارين الرياضية والنشاط البدني.

وفيما ليس مؤكّدًا أنه يساعد على فقدان الوزن، يعد ماء الخيار من أفضل عصائر الخضروات المفيدة لصحة الجسم والبشرة والشعر، ويمنح الجسم شعورًا بالانتعاش، فضلا عن سهولة تحضيره في المنزل.

ويتضمن ماء الخيار أيضًا العديد من العناصر الغذائية المهمة لصحة الجسم، فهو غني بفيتامينات مهمة، وكذلك العديد من المعادن مثل المغنيسيوم والبوتاسيوم، إضافة إلى مركبات البوليفينول.

ومن فوائد ماء الخيار:

– تقليل الإصابة بأمراض القلب

أظهرت الدراسات أن ماء الخيار يساعد في خفض ضغط الدم المرتفع عن طريق إزالة الصوديوم الزائد من الكلى.

– تقوية العظام والعضلات

يحتوي الخيار على كمية عالية من فيتامين K المهم للغاية لتقوية العظام والحفاظ عليها، كما يحتوي ماء الخيار على مادة السيليكون المهمة لتقوية العضلات.

– الحماية من الجفاف

يحتوي الخيار على كمية كبيرة من الماء والسوائل وهو ما يساعد على الحماية من الجفاف، لاسيما في الأوقات الصيفية الحارة، وهو ما يعود بالإيجاب على الحفاظ على الوزن وتحسين الدورة الدموية والجهاز الهضمي، كما أن هذا المحتوى العالي من الماء والألياف يساعد الجسم على التخلص من السموم، والحفاظ على نضارة ورطوبة البشرة.

– الوقاية من أمراض مزمنة

يمكن الوقاية من أمراض العيون والسكري ومرض ألزهايمر باستخدام ماء الخيار، كما أن مضادات الأكسدة الموجودة في الخيار تساعد في حماية خلايا الجسم من الإجهاد وإبطاء عملية الشيخوخة وتقليل خطر الإصابة بالأمراض المزمنة.