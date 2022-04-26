فوائد مميزة لـ”الكيوي” في إنقاص الأنسولين.. تعرف عليها

يعتبر مرض السكري هو عدم قدرة الجسم على معالجة السكر ويعرف أيضاً باسم الجلوكوز، عندما يستهلك الشخص السكر، يطلق البنكرياس إنزيماً يسمى الأنسولين، والذي يحول السكر إلى طاقة.

والشخص المصاب بمرض السكري، إما أن البنكرياس لا ينتج الأنسولين، أو يصبح الجسم مقاوماً للأنسولين، ثم يتراكم سكر الدم في الشرايين، و يزيد من مخاطر العواقب الطبية الخطيرة مثل أمراض القلب والخرف والعمى، ينتج مرضى السكرى بشكل مباشر عن خيارات النظام الغذائي ونمط الحياة، هذه هي الطريقة التي يصاب بها معظم الناس بمرض السكري ،وذلك حسب ما ذكره موقع ” eatthis”.

ويقول بعض الخبراء، إن الكيوي أفضل فاكهة تساعد على تعوض نقص الأنسولين وتقلل نسبة السكر، وذلك حسب ما ذكره موقع “WebMD”.

1- يحتوي الكيوي على كميات وفيرة من فيتامين ج الذي يحفز استجابة الجسم المناعية، في الواقع ، تحتوي ثمرة الكيوي على ما يقرب من 230٪ من المدخول اليومي الموصى به من فيتامين سي، توفر هذه الفاكهة الجريئة دفعة من العناصر الغذائية المعززة للمناعة في كل قضمة.

2- يعتبر الكيوي غني أيضاَ بمضادات الأكسدة، تساعد مضادات الأكسدة في القضاء على الجذور الحرة داخل الجسم وتقليل الإجهاد التأكسدي، في النهاية قد يحمي هذا الجسم من الالتهابات والأمراض.

3-يحتوي الكيوي أيضاً على مستوى عالٍ من الألياف الغذائية، يمكن أن تقلل الألياف عوامل الخطر لأمراض القلب عن طريق خفض الكوليسترول الضار، يمكن أن يؤدي فائض الكوليسترول إلى تصلب الشرايين، وهو تصلب الشرايين داخل القلب.

4-تحتوي فاكهة الكيوي على كميات كبيرة من الألياف الغذائية، يمكن أن تساعد الألياف في تقليل الإمساك ومجموعة متنوعة من مشاكل الجهاز الهضمي الأخرى وعدم الراحة.

5- عند تناوله مع الفواكه والخضروات الغنية بالفيتامينات والمعادن الصحية، فإن المستويات العالية من الفيتامينات المضادة للأكسدة والكاروتينات الموجودة في الكيوي قد تساعد في الوقاية من أمراض العين وتعزيز صحة العين بشكل عام.

6- كما تمتلك فاكهة الكيوي خصائص تخفض ضغط الدم، عن طريق المساعدة في الحفاظ على ضغط الدم الصحي وتوفير دفعة من فيتامين C، يمكن أن فاكهة الكيوي يقلل من خطر السكتة الدماغية وأمراض القلب.

7- تم ربط وفرة فيتامين C في الكيوي بالحد من أعراض الصفير عند بعض مرضى الربو، هذا ينطبق بشكل خاص على الأطفال، الذين يبدو أنهم يستفيدون أكثر من استهلاك الكيوي.