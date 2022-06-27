اليكم 4 فوائد لـ نبات البقلة.. وما حقيقة علاجها لمرض السرطان

نبات «البقلة» هو عشب شائع في جميع أنحاء العالم، يحتوي على الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة التي يمكن أن توفر فوائد صحية مهمة، فعلى سبيل المثال، يساعد فيتامين «أ -A» الموجود فيه العينين على البقاء بصحة جيدة، وكذلك تحسين نظام المناعة، والفيتامين «أ» مهم أيضاً لصحة الأعضاء، لأنه يدعم الانقسام الصحي للخلايا.

والبقلة غنية أيضاً بفيتامين «سي -C»، وهو عنصر مهم للحفاظ على الكولاجين والأوعية الدموية في حالة جيدة، فضلاً عن المساعدة في التئام الجروح.

في السطور التالية، نقدم لكم على أبرز فوائد نبات البقلة :

1- تقليل مخاطر الإصابة بالسرطان :

البقلة مليئة بالبيتا كاروتين، وهي الصبغة المسؤولة عن اللون المحمر في سيقانها وأوراقها، وبيتا كاروتين هو واحد من العديد من مضادات الأكسدة الموجودة في البقلة، التي تعمل على تقليل عدد الجذور الحرة في الجسم، والجذور الحرة عبارة عن منتجات ثانوية للأكسجين تفرزها جميع خلايا الجسم، ويمكن أن يساعد تقليل عددها في تقليل مخاطر تلف الخلايا، وهذا بدوره يقلل من خطر الإصابة بالسرطان.

2- صحة القلب :

البقلة مفيدة في دعم صحة القلب والأوعية الدموية، وهي واحدة من الخضروات القليلة الغنية بأحماض «أوميجا 3» الدهنية، التي تُعتبر مهمة لدعم صحة الشرايين، ويمكن أن تساعد في منع السكتات الدماغية والنوبات القلبية، وأشكال أخرى من أمراض القلب، كما تحتوي البقلة على أعلى مستويات مسجلة من أحماض «أوميجا 3» الدهنية في أي نبات أرضي.

3- صحة العظام:

البقلة مصدر كبير لمعدنين مهمين لصحة العظام، وهما الكالسيوم والمغنيسيوم، فالكالسيوم هو أكثر المعادن شيوعاً في الجسم، وقد يؤدي عدم تناول كمية كافية منه إلى إضعاف العظام ببطء، ما يؤدي إلى هشاشة العظام، من ناحية أخرى، يؤثر المغنيسيوم بشكل غير مباشر في صحة الهيكل العظمي من خلال التأثير في نمو خلايا العظام، والحصول على ما يكفي من هذين المعدنين يمكن أن يحسِّن صحة الهيكل العظمي، ويمنع المضاعفات الناجمة عن هشاشة العظام والشيخوخة.

4- صحة الخلايا :

البقلة غنية بحمض الفوليك، ما يساعد في الانقسام الآمن للخلايا وتعزيز تكرار الحمض النووي، لذلك ينصح الأطباء النساء اللواتي يرغبن في الحمل باستهلاك ما لا يقل عن 400 ميكروجرام من حمض الفوليك يومياً، لأنه يساعد في تجنُّب العيوب الخلقية للجنين.

– مكونات نبات البقلة:

البقلة أيضاً مصدر غني بما يلي:

– فيتامين «أ -A».

– فيتامين «سي -C».

– البوتاسيوم.

– الحديد.

– الكولين.

العناصر الغذائية في كوب واحد من البقلة:

– السعرات الحرارية: 7 سعرات.

– البروتين: أقل من 1 جرام.

– الدهون: أقل من 1 جرام.

– كربوهيدرات: 1 جرام.

– الألياف: أقل من 1 جرام.

– السكر: أقل من 1 جرام.

لكن تحتوي البقلة على الأكسالات، التي تمَّ ربطها بتكوين حصوات الكُلَى لذلك يجب على الأشخاص المعرضين لحصوات الكُلَى توخي الحذر عند تناول البقلة، وخصوصاً البذور حيث تميل بذور البقلة إلى احتواء مستويات أكسالات أعلى من الأجزاء الأخرى من النبات.