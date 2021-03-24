فوائد وضع الثوم تحت وسادة النوم

يعد الثوم من المواد الغذائية ذات الفوائد الصحية الكبيرة ومن أبرزها محاربة الخلايا السرطانية وإزالة السموم من الجسم.

وعلى الرغم من رائحته القوية، يٌنصَح بوضع بضع فصوص من الثوم الطازج تحت وسادة النوم يومياً، للاستفادة من فوائده الصحية التي نستعرضها في التقرير التالي، وفقاً لموقع “برايت سايد” الأمريكي.

علاج احتقان الأنف

تساعد رائحة الثوم على إراحة الأنف، الأمر الذي يرجع إلى احتوائه على مضاد حيوي قوي يسمى الأليسين، والذي يتبخر ببطء من الثوم ويكافح الجراثيم والالتهابات.

ويساعد الأليسين في الثوم أيضاً على تنظيف الممرات الأنفية عن طريق إذابة المخاط، ومن ثم القدرة على التنفس جيداً.

تقوية الجهاز المناعي

الثوم لديه القدرة على القضاء على جميع أنواع البكتيريا الضارة لاحتوائه على خصائص مضادة للجراثيم قوية.

ويرجع ذلك إلى أن الأليسين يمنع نمو مجموعتين من الخميرة التي تسمح للبكتيريا المعدية بالتكاثر في جسم الإنسان.

منع حشرات الفراش

يُستخدم الثوم لمنع ظهور حشرات الفراش مثل البق والبعوض، إذ إنه بمثابة مادة سامة لهذه الكائنات، بفضل رائحته القوية.

تحسين النوم

الثوم غني بفيتامين ب 1 المعروف بمساعدته على محاربة اضطرابات النوم.

كما أن هذا النبات الرائع له تأثير إيجابي على الجهاز العصبي، لذا يساعد على تهدئة الجسم وراحة العقل ومن ثم النوم الجيد، وذلك بحسب “العين الاخبارية”.