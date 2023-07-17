فواكه تمنعك من النوم.. تجنّبها في المساء

يعاني البعض من عدم القدرة على النوم، وقد يجهلون الأسباب المؤدية إلى ذلك، ولعل من بين أبرز الأسباب هو تناول أنواع معينة من الفواكه التي تزيد من إفراز الحمض المعدي، فتسبب حموضة المعدة، التي تتفاقم عند الاستلقاء، فتؤثر على جودة النوم.

إليك 6 فواكه يجب تجنبها في المساء، وفقاً لاختصاصي التغذية رافائيل غرومان:

1- الفواكه الحمضية

يمكن أن تتداخل حموضة بعض الفواكه، مثل الحمضيات (الجريب فروت، والليمون، والبرتقال، وما إلى ذلك) في النوم. يوضح خبير التغذية: “يمكن أن تسبب ارتجاعاً مزعجاً عند الاستلقاء”.

2- الفراولة

يحذر اختصاصي التغذية من أن “الأشخاص الذين يعانون من حساسية في القولون، يجب أن يتجنّبوا الفاكهة التي تحتوي على بذور صغيرة يصعب هضمها”. يستشهد على وجه الخصوص بالفراولة والتوت. البذور الموجودة في هذه الأنواع من الفواكه، هي ألياف وتسبب تهيج الأمعاء.

3- الكيوي

خلافاً للاعتقاد الشائع، لا ينصح بتناول الكيوي في المساء؛ بسبب محتواها الغني بالفيتامين سي C، إنما بسبب البذور الصغيرة، مثل تلك الموجودة في الفراولة، التي يمكن أن تهيج الأمعاء، وبالتالي تتداخل مع النوم.

4- البطيخ والشمام

سواء، كانت بطيخاً أو شماماً، يجب أن تكون الفواكه الغنية جداً بالمياه محدودة في المساء. يحذر رافائيل غرومان: “يقال إنها مدرات للبول وتزيد من حجم البول. ولا ينصح بها للأشخاص الذين يجدون صعوبة في حبس أنفسهم إلى الصباح”. فهذا النوع من الفواكه مصدر لتهيج المثانة. بضع قطرات من البول أو الرغبة الشديدة في التبول كافية للتأثير على جودة النوم.

أما خلال النهار، وخاصة في فصل الصيف، فيُنصح بتناول البطيخ والشمام بشدّة؛ لمحاربة الجفاف.

5- جوز البقان

البقان من أكثر الفواكه سعرات حرارية: 100 جرام تمثل 739 سعرة حرارية، لذلك يجب أن تُستهلك باعتدال. في المساء، يوصى بالحدّ من المنتجات التي تحتوي على الكثير من السعرات الحرارية.

لأن السعرات العالية التي تسبق العشاء، تتخزن في الجسم وتؤثر على جودة النوم.

6- الفواكه النيئة بشكل عام

ينصح خبير التغذية بعدم تناول الفاكهة النيئة بكثرة في المساء. “الفاكهة النيئة يمكن أن تولد ارتجاع المريء، لذلك من الأفضل تناولها مطبوخة أو في شكل كومبوت”، يؤكد رافائيل غرومان. سيكون الشيء نفسه صحيحاً بالنسبة للخضروات. يصعب هضم الفواكه والخضروات النيئة؛ لاحتوائها على الكثير من الألياف.