فيتامين “أ” عنصر أساسي للجسم.. ما هي أبرز مصادره؟

تعدّ الفيتامينات من العناصر الأساسية للجسم ووظائفه، ويؤدّي فقدان هذه العناصر الى مشاكل صحية تستلزم علاجات طبية. والفيتامينات عناصر نحصل عليها من مصادر خارجية كالطعام والفواكه والعصائر والشمس وغيرها.

ويعتبر فيتامين “أ” أحد هذه العناصر الضرورية للجسم، فهو من المواد المضادة للأكسدة التي تساعد الجسم على محاربة الأمراض الخطرة، كما يلعب أدوارا وظيفية كتحسين الرؤية.

فيتامين أ A أو الريتينول ضروريان للنمو والتطور والتكاثر والبصر وتمايز الخلايا والدفاع المناعي، وهو أيضاً فيتامين مضادّ للأكسدة، مثل فيتامين إي E.

يتم توفير فيتامين أ عن طريق الطعام، في شكل فيتامين أ الذي يتكوّن من أطعمة من أصل حيواني، أو في شكل كاروتينات مؤيدة لفيتامين أ، وخاصة بيتا كاروتين، بواسطة فواكه وخضروات معينة.

ويعتبر نقص فيتامين أ حالة استثنائية في البلدان الصناعية، يمكن أن يكون ثانوياً لعلم الأمراض مثل: سوء الامتصاص المعوي.

ويكمن هذا الفيتامين في أنواع من الأطعمة، مثل الكبد والزبدة والبيض والأسماك الدهنية وكبد السمك. الأطعمة التي توفر بيتا كاروتين هي الفواكه والخضروات الصفراء والبرتقالية (البطاطا الحلوة واليقطين والمشمش والمانجو وبعض أنواع البطيخ) والخضروات ذات الأوراق الخضراء الداكنة مثل: السبانخ والخس والبروكلي وبراعم بروكسل، ومع ذلك؛ فإن بيتا كاروتين يتم امتصاصه بشكل جيد وتحويله إلى ريتينول.

مصادر فيتامين أ A

أبرز مصادر فيتامين أ A ، هي كالآتي:

– الشمام: إلى جانب المانجو والمشمش، يعدُّ الشمام من الفاكهة التي تحتوي على معظم بيتا كاروتين (بروفيتامين أ)، مع 418 ميكروغراماً للشمام البرتقالي، ولكن أقل للشمام الأصفر أو الأخضر.

– المانجو: المانجو هي واحدة من أغنى الفواكه الصفراء والبرتقالية في بيتا كاروتين أو بروفيتامين أ، مع 840 ميكروجراماً لكل 100 جرام، تحتوي على ثلاث مرات أكثر من الشمام أو المشمش.

– البيض: يعتبر البيض من المصادر الغذائية الرئيسية لفيتامين أ؛ حيث يحتوي على 200 ميكروجرام من فيتامين أ لكل 100 جرام، تحتوي الكلى والجبن والقشدة الطازجة على نفس محتوى فيتامين أ.

– البطاطا الحلوة: البطاطا الحلوة هي واحدة من الأطعمة الغنية بالبيتا كاروتين، توفر 100 جرام من البطاطا الحلوة 10500 ميكروجرام من فيتامين أ؛ أي كلما كانت ملونة، زاد احتواؤها على فيتامين أ.

– كبد الدواجن: الكبد هو أغنى عضو بفيتامين أ، كبد الدواجن يحتوي على 1900 ميكروغرام من فيتامين أ.، يسمح لك 100 جرام من كبد العجل أو كبد الدواجن كل 15 يوماً بالحفاظ على احتياطيات فيتامين أ.

– الزبدة: الزبدة غنية بفيتامين أ، وهي الدهون الوحيدة التي تحتوي على فيتامين أ بكميات كبيرة، 20 جراماً من الزبدة تغطي ربع احتياجات فيتامين أ اليومية.

– الجزر النيئ: يعدُّ الجزر من أغنى الأطعمة بالفيتامين أ؛ حيث يحتوي على 8290 ميكروجراماً لكل 100 جرام، لتحسين امتصاص فيتامين أ، وهو فيتامين قابل للذوبان في الدهون.

– زيت كبد سمك القد: زيت كبد سمك القد غني جداً بفيتامين أ؛ بل إنه البطل؛ لأنه يوفر 20000 ميكروغرام من فيتامين أ لكل 100 جرام! كما أنه يحتوي على فيتامين دي D وأحماض أوميغا 3 الدهنية بكميات كبيرة.