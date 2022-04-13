فيتامين يحمي حديثي الولادة من النزيف الدماغي

الفيتامينات بشكل عام مفيدة لصحة الإنسان، ويُعد فيتامين ك من الفيتامينات الذائبة في الدهون أي أنها تحتاج الدهون لتنقلها عبر مجرى الدم.

وفيتامين ك هو فيتامين ضروري ينتمي إلى مجموعة من الفيتامينات التي تذوب في الدهون، ويلعب دورًا هاماً في الحفاظ على صحة العظام والقلب.

وأكدت الدكتورة مونيكا نيهاوس على أهمية فيتامين K لحديثي الولادة؛ حيث إنه يحميهم من النزيف الدماغي لما يتمتع به من أهمية محورية في نظام تخثر الدم.

وأوضحت طبيبة الأطفال الألمانية أن لبن الأم يحتوي على كمية قليلة من فيتامين K؛ لذا ينبغي إعطاء الفيتامين للطفل في صورة نقط عبر الفم بعد الولادة وخلال الشهور الأولى من عمره.

ويمكن الاستدلال على نقص فيتامين K في الجسم من خلال بعض الأعراض مثل النعاس وبطء ردة الفعل وعدم الرغبة في الرضاعة.

يُشار إلى أن النزيف الدماغي قد يؤدي إلى أضرار مستديمة بالدماغ، وفي أسوأ الحالات قد يؤدي إلى الوفاة.

وبعد إتمام فترة الرضاعة يمكن إمداد جسم الطفل بفيتامين K من خلال اللبن والخضروات الخضراء كالسبانخ.

أهمية فيتامين ك

١-تنظيم تخثر الدم

يعمل فيتامين ك على تنظيم تخثر الدم، إضافة إلى أهميته في إنتاج البروثرومبين وهو عامل تخثر ضروري لتخثر الدم واستقلاب العظام.

إن تخثر الدم هو آلية تحدث في الجسم خلال التعرض الإصابة وتمزق الأوعية الدموية.

ومن الجدير بالذكر أن فيتامين ك يلعب دورًا في نقل الكالسيوم في جميع أنحاء الجسم، الذي يساهم في تنظيم تخثر الدم أيضًا.

وفي الوقت ذاته، هذا الفيتامين يساعد في تحسين نوع معين من الإصابة باضطرابات الدم.

2. تحسين صحة العظام

فيتامين ك له أهمية في تحسين صحة العظام وتقويتها وتعزيز كثافتها، وبالتالي التقليل من خطر تعرضها للكسر.

لهذا الفيتامين دور كبير لدى النساء اللاتي وصلن مرحلة انقطاع الطمث، ويكن في خطر كبير للإصابة بهشاشة العظام.

كما أن جسمك يحتاج إلى فيتامين ك من أجل استخدام الكالسيوم في بناء العظام والحفاظ على صحتها، بمعنى أن انخفاض مستوياته من شأنه أن يعرضك للإصابة بالهشاشة.

3. تعزيز صحة القلب

لفيتامين ك أهمية كبيرة في تعزيز صحة القلب، حيث يلعب هذا الفيتامين دورًا في خفض ضغط الدم عن طريق منع تراكم المعادن في الأوعية الدموية.

هذا بدوره يعمل على تعزيز صحة القلب ووظائفه في الجسم ويمكنه من ضخ الدم بسلاسة.

إضافة إلى ذلك، يعمل فيتامين ك على خفض خطر الإصابة بالالتهاب وحماية الخلايا المتواجدة في بطانة الأوعية الدموية، مما يقلل من خطر الإصابة بالنوبة القلبية والسكتة الدماغية.