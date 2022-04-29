فيتامين C والجلوتاثيون.. ما الذي يحدث في جسمك عندما يجتمعان؟

يعرف الفيتامين C بخصائصه المضادة للأكسدة، ويوصف بانتظام بأنه أداة مهمة لمحاربة الأكسدة في الجسم (لا سيما بما يخص العناية بالبشرة). غير أن هناك مضادًا للاكسدة آخر تقوى أفعاله في الجسم بفضل الفيتامين C والعكس صحيح. نتكلم هنا عن الجلوتاثيون.

فيما لم يسمع كثيرون بهذه المادة سابقًا، يؤكد الخبراء والباحثون أن الجلوتاثيون يلعب دورًا أساسيا في إمداد الجسم بمضادات الأكسدة.

في الواقع، الجلوتاثيون موجود تقريبا في كل خلية في الجسم وهو مهم من أجل إزالة المواد الكيميائيية، والملوثات والسموم.

وبينما يعتبر الفيتامين C والجلوتاثيون نشيطين كل على طريقته، يشكل هذا الديو نشاطًا مضادا للأكسدة خارقًا عندما يتحالفان.

لماذا يعد الجلوتاثيون مهمًا للجسم؟

تدعم هذه المادة المضادة للأكسدة عملية إزالة السموم من الجسم، وتحمي من تداعيات الملوثات المحيطة بنا، وعمليات التأكسد، وفق خبيرة التغذية “ايلا دافار”.

للجلوتاثيون دوران كبيران في الجسم، فهو مضاد للأكسدة وجزء مركزي لآليات ازالة السموم.

وهذان دوران مهمان جدا، اذ ان أشياء عدة في الجسم تعمل كشوارد حرة وسموم، والغلوتاثيون جزء من نظام مركزي يحافظ على التوازن.

وهناك عوامل عدة تؤثر على قدرة الجسم على إنتاج الغلوتاثيون من بينها النظام الغذائي، وأساليب الحياة، وحتى العمر.

كيف يقوم الفيتامين C بتعزيز مستويات الجلوتاثيون؟

يمكن للفيتامين C تحفيز مستويات صحية من الجلوتاثيون في خلايا الدم البيضاء، ودعم النشاط المضاد للأكسدة بشكل عام.

وبما أن الفيتامين C والجلوتاثيون كليهما مضادان للأكسدة، يمكنهما أن يعملا على ازالة الشوارد الحرة نفسها من الجسم.

وعند الإبقاء على مستويات الفيتامين C عالية، نقوم حينها بتخفيف الضغط عن الغلوتاثيون ما يسمح له بأداء وظائف أخرى، مثل دعم مسارات ازالة السموم الطبيعية.

ويعمل العنصران سويًا في شبكة محاربة الأكسدة في الجسم الى جانب الفيتامين E. وعندما يتأكسد الفيتامين C، يمكن للجلوتاثيون أن يعيد تدوير جزيئاته لإعادته الى شكله النشط.

ولتلخيص ما ذكر، يعد هذان العنصران أكثر منفعة عندما يجتمعان من عمل كل عنصر على حدة. ان كليهما مضادان للأكسدة خارقان، يعملان سويا لحمايتنا من الشوارد الحرة.