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"فيروس زيكا" يعمق متاعب الهند

8 - نوفمبر - 2021
عدم التوصل لعلاج فيروس زيكا يثير القلق

عدم التوصل لعلاج فيروس زيكا يثير القلق

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في الوقت الذي تكافح فيه الهند لاحتواء فيروس كورونا المستجد، أعلنت إدارة الصحة بمدينة كانبور الهندية، الإثنين، أن ما لا يقل عن 89 شخصا، بينهم 17 طفلا، ثبُتت إصابتهم بفيروس زيكا في زيادة لحالات الإصابة بالمدينة.

واكتُشف فيروس زيكا الذي ينقله البعوض للمرة الأولى عام 1947 قبل أن يصل إلى مستوى الوباء في البرازيل عام 2015، عندما ولُد آلاف الرضع مصابين بصغر الرأس، وهو خلل يجعل الأطفال يولدون برؤوس صغيرة وأدمغة غير مكتملة النمو.

وقال الدكتور نيبال سينغ، كبير المسؤولين الطبيين بمقاطعة كانبور في أوتار براديش، أكثر الولايات الهندية سكانا: “ثمة زيادة في حالات الإصابة بفيروس زيكا والإدارة الصحية شكلت عدة فرق لاحتواء التفشي”.

ورُصدت حالة الإصابة الأولى بزيكا في مدينة كانبور يوم 23 أكتوبر/تشرين الأول وزادت الحالات خلال الأسبوع المنصرم.

حصيلة كورونا

وبينت أحدث الإحصاءات أن الهند لا زالت تحتل المرتبة الثانية عالميا في تسجيل إصابات كورونا، حيث سجلت لغاية اللحظة 34,366,614 إصابة، أما على صعيد الوفيات فتحتل الهند المرتبة الثالثة على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة والبرازيل.

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