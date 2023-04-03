في أول حالة من نوعها.. "فطر نبات" يصيب إنسانًا

يعدّ مرض الورقة الفضية لعنة لمجموعة متنوعة من النباتات، من الكمثرى إلى الورود. ويمكن أن يصيب فطر Chondrostereum purpureum أوراقها وأغصانها، إذا لم يتم علاجه بسرعة. وبصرف النظر عن خطر فقدان شجيرة الورد في بعض الأحيان، لم يتم اعتبار المرض الفطري مشكلة للبشر، حتى الآن.

وفيما يقترح الباحثون أنه أول حالة أُبلغ عنها من نوعها، يبدو أن عالم الفطريات الهندي البالغ من العمر 61 عاما قد أصيب بحالة خطيرة إلى حد ما من مرض الأوراق الفضية في حلقه، ما يوفر مثالا نادرا لمسببات الأمراض التي يبدو أنها حققت قفزة هائلة عبر ممالك بأكملها في شجرة الحياة.

وتصف دراسة حالة نُشرت مؤخرا مريضا ذكرا في المنطقة الشرقية من الهند يتقدم إلى مركز طبي يعاني من سعال وبحة في الصوت وإرهاق وصعوبة في البلع. وكشف فحص الأشعة المقطعية على رقبته عن وجود خراج مليء بالصديد بجوار القصبة الهوائية.

وفشلت الاختبارات المعملية في العثور على أي بكتيريا مثيرة للقلق، لكن تقنية تلطيخ خاصة للفطريات كشفت عن وجود خيوط طويلة تشبه الجذور تسمى خيوط.

ولا تعد الأمراض الفطرية شائعة تماما عند البشر، على الرغم من وجود ملايين الأنواع المعروفة، إلا أن بضع مئات منها فقط قادرة على إلحاق الكثير من الأذى بنا.

وفي بعض الأحيان، خاصة لدى الأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة، يمكن للفطريات التي تتغذى عادة على النباتات المتعفنة، أن تصيب أجزاء أعمق من أجسامنا.

ومع ذلك، لم تكن هذه العدوى بالذات تشبه إلى حد كبير أيا من سابقاتها، ما دفع الأخصائيين الطبيين إلى طلب المشورة من مركز أبحاث ومرجع للفطريات تابع لمنظمة الصحة العالمية، والذي حدد المشتبه به غير المحتمل من الحمض النووي الخاص به.

وعلى الرغم من كونه عالم الفطريات نفسه، لم يستطع المريض أن يتذكر أنه عمل مع هذا النوع المعين مؤخرا. وجعله عمله الميداني على اتصال بمواد متحللة وفطريات نباتية أخرى، ما قد يفسر مصدر إصابته.

وبالنسبة لمسببات الأمراض من أي نوع لتعيش داخل مضيف وتبدأ في التكاثر، فإنها تحتاج إلى الأدوات المناسبة. إنها لا تحتاج فقط إلى وسيلة لتأمين العناصر الغذائية الصحيحة، بل أيضا إلى بعض الحيل للتعامل مع بيئة معادية بشكل أساسي مصممة على تمزيقها بكل أنواع الأسلحة الكيماوية والعوامل القاتلة.

وهذا يجعل من النادر للغاية أن تتكيف الفطريات مع خيوط خيوطها من خلال الأوراق والسيقان لإيجاد النجاح في فعل الشيء نفسه داخل لحمنا. وحقيقة أن المريض في دراسة الحالة هذه يبدو أنه يمتلك جهازا مناعيا يعمل بكامل طاقته، مع عدم وجود ما يشير إلى تناوله لأدوية مثبطة للمناعة، أو الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية، أو مرض السكري، أو أي نوع من الأمراض المزمنة، ما يجعل الأمر محيرًا أكثر.

وكتب معدو الدراسة في تقريرهم أن “مسببات الأمراض البشرية عبر المملكة، وخزاناتها النباتية المحتملة، لها آثار مهمة على ظهور الأمراض المعدية”.

وفي حين أن الأنواع البكتيرية من الفيروسات الخارقة والفيروسات الجديدة الناشئة من مجموعات الحيوانات تحظى باهتمامنا بانتظام، إلا أننا نادرا ما نفكر كثيرا في أمراض النبات الموجودة في وسطنا.

وعلى الرغم من ندرة حدوثها، إلا أن حقيقة حدوثها تجعلها منطقة تستحق الاهتمام. وتشكل الفطريات بشكل خاص خطرا كبيرا – فأوجه التشابه في الكيمياء الحيوية الفطرية والحيوانية تجعل تصميم اللقاحات والعلاجات المناسبة التي يمكنها منع العدوى أو التعامل معها تحديا حقيقيا.

لحسن الحظ في هذه الحالة، فإن التصريف المنتظم للقرحة لمدة شهرين على عامل مضاد للفطريات قد أدى إلى الحيلة. وبعد عامين من الفحوصات، كان المريض لا يزال بخير ولم تظهر عليه علامات تكرار العدوى.

ومن غير المحتمل أن نعرف أبدًا سبب تجذر مثل هذه العدوى بالصدفة في المقام الأول، ولا يزال من غير المعروف ما إذا كنا سنرى مثلها مرة أخرى.

نشر هذا البحث في تقارير حالة علم الفطريات الطبية.