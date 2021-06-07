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في أي عمر يُقدم الماء للرضيع ؟

7 - يونيو - 2021
طفل رضيع

طفل حديث الولادة

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من الأفضل الامتناع تمامًا عن إعطاء الطفل الماء أو أي مشروبات أو مأكولات أخرى قبل إتمام الشهر السادس من عمره.

وقالت القابلة الألمانية فرانسيسكا شفيشتنبرج إنه لا يجوز تقديم الماء للطفل حديث الولادة حتى الشهر السادس من عمره، وإلا فقد يُصاب بما يعرف بالتسمم المائي، الذي يشكل خطراً على حياته، علماً بأن أعراضه تتمثل في الإسهال والقيء والحمى.

وأضافت شفيشتنبرج أنه ينبغي الالتزام بذلك حتى في ظل ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، مؤكدة أن لبن الأم يكفي تماما لسد عطش الطفل حديث الولادة.

لذا يتعين على الأم إرضاع طفلها بين الحين والآخر، مع مراعاة ألا تكون شفاه الرضيع وأغشيته المخاطية جافة، علماً بأنه يمكن الاستدلال على أن الرضيع قد تناول السوائل بكمية كافية من خلال تغيير ست حفاضات ممتلئة في اليوم.

ويمكن الاستدلال على أن الرضيع يشعر بالعطش من خلال ملاحظة أنه يلعق بلسانه أو يمص إصبعه أو يشعر بشكل عام بالقلق وعدم الهدوء.

    المصدر :
  • الإمارت 24
  • وكالة الأنباء الألمانية

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