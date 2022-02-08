في اختراق هام.. رجل يتمكن من المشي بفضل عملية زرع الحبل الشوكي

تعرض ميشيل روكاتي لحادث دراجة نارية، في عام 2017 أدى إلى إصابة الجزء السفلي من جسده بالشلل التام.

وفي عام 2020، عاد إلى المشي مرة أخرى، بفضل عملية زرع الحبل الشوكي الجديدة المبتكرة.

ويرسل الزرع نبضات كهربائية إلى عضلاته، تحاكي عمل الدماغ، ويمكن أن تساعد يوما ما الأشخاص الذين يعانون من إصابات خطيرة في العمود الفقري على الوقوف والمشي والتمرين. إنه يعتمد على بحث طويل الأمد في استخدام النبضات الكهربائية لتحسين نوعية الحياة للأشخاص الذين يعانون من إصابات في النخاع الشوكي، بما في ذلك دراسة أجراها الفريق نفسه عام 2018 والتي ساعدت الأشخاص المصابين بالشلل الجزئي في الجزء السفلي من الجسم على المشي مرة أخرى.

وقال روكاتي للصحفيين “كانت تجربة عاطفية للغاية”، عندما تم تنشيط النبضات الكهربائية لأول مرة واتخاذ خطوة.

وكان أحد ثلاثة مرضى شاركوا في الدراسة، التي نُشرت يوم الإثنين في مجلة Nature Medicine، وجميعهم غير قادرين على تحريك الجزء السفلي من أجسامهم بعد الحوادث.

ولكن الثلاثة تمكنوا من اتخاذ خطوات بعد فترة وجيزة من إدخال الغرسة التي يبلغ طولها ستة سنتيمترات وضبط نبضاتها.

وقالت جوسلين بلوخ، جراحة الأعصاب في مستشفى جامعة لوزان والتي ساعدت في قيادة التجربة: “كانت هذه الأقطاب أطول وأكبر من تلك التي زرعناها سابقا، ويمكننا الوصول إلى المزيد من العضلات بفضل هذه التكنولوجيا الجديدة”.

وكانت تلك الخطوات الأولية، رغم أنها تحبس الأنفاس للباحثين ومرضاهم، صعبة وتتطلب قضبان دعم وقوة كبيرة للجزء العلوي من الجسم.

ولكن يمكن للمرضى البدء في إعادة التأهيل على الفور، وفي غضون أربعة أشهر لم يكن بإمكان روكاتي المشي إلا بجهاز التوازن.

وحذر غريغوار كورتين، عالم الأعصاب في المعهد الفدرالي السويسري للتكنولوجيا الذي قاد البحث مع بلوخ: “ليس الأمر معجزة على الفور، وليس بعيد المنال”.

وأصبح روكاتي الآن “قادرا على الوقوف لمدة ساعتين – يمشي لمسافة كيلومتر واحد تقريبا دون توقف”.

ووصف الإيطالي القدرة على النظر في عيون العملاء، وتناوله مشروبا على طاولة دائمة والاستحمام واقفا بفضل الزرع. كما تمكن هو وآخرون في التجربة، من صعود السلالم والسباحة والتجديف.

وتعتمد التحسينات على التحفيز الكهربائي، الذي يتم تشغيله عبر جهاز كمبيوتر يحمله المريض وينشط نمطا من النبضات.

ويمكن الآن لاثنين من المرضى تنشيط عضلاتهم بشكل طفيف دون نبضات كهربائية، ولكن بشكل ضئيل فقط.

وأصيب الرجال الثلاثة جميعا قبل عام على الأقل من الدراسة، وقالت بلوخ إن الفريق يأمل في تجربة التكنولوجيا مع أشخاص في وقت أقرب بعد وقوع حادث.

وقالت: “ما نعتقده جميعا هو أنه إذا حاولت في وقت سابق فسيكون لذلك تأثير أكبر”.

وهناك تحديات: في التعافي المبكر، لا تزال قدرة المريض في حالة تغير مستمر، ما يجعل من الصعب تحديد خط أساس يمكن من خلاله قياس التقدم، وقد يؤدي العلاج الطبي المستمر والألم إلى إعاقة إعادة التأهيل.

وحتى الآن، الغرسات مناسبة فقط لمن لديهم إصابة فوق الجزء السفلي من الحبل الشوكي الصدري، وهو الجزء الممتد من قاعدة العنق إلى البطن، لأن هناك حاجة إلى ستة سنتيمترات من الحبل الشوكي السليم.

ونشأت فكرة استخدام النبضات الكهربائية لمعالجة الشلل من التكنولوجيا المستخدمة لتنظيم الألم، وقال الباحثون إنهم يرون مجالا لمزيد من التطبيقات.

وأظهروا أيضا أنه يمكن أن ينظم انخفاض ضغط الدم لدى مرضى إصابات النخاع الشوكي ويخططون قريبا لإصدار دراسة حول استخدامه لمرض باركنسون الحاد.

وحذر الفريق من أنه لا يزال هناك عمل كبير قبل أن تصبح الغرسة متاحة للعلاج خارج الدراسات السريرية، حيث قالت بلوخ إنها وكورتين تتلقى حوالي خمس رسائل يوميا من المرضى المحتملين الذين يسعون للحصول على المساعدة.

ويخططون بعد ذلك لتصغير الكمبيوتر الذي ينشط النبضات بحيث يمكن زراعته أيضا في المرضى والتحكم فيه باستخدام هاتف ذكي.

ويتوقعون أن يكون هذا ممكنا هذا العام، ولديهم خطط لتجارب واسعة النطاق تشمل 50-100 مريض في الولايات المتحدة ثم أوروبا.