في اليوم العالمي لصحة الفم.. اليك هذه النصائح للعناية بالأسنان

يصادف اليوم 20 مارس/آذار اليوم العالمي لصحة الفم، والذي يحمل شعار “فم سعيد يعني جسما سعيدا” (A happy mouth is a happy body).

ويهدف الاحتفال للتوعية والعمل على مواجهة الأمراض الفموية والتي تؤثر على حياة الأفراد كما تؤثر على النظام الصحي واقتصاد البلدان.

والاحتفال بهذا اليوم فرصة ذهبية للتوعية بصحة الفم. ومعظم مشاكل الأسنان من الممكن منع حدوثها وعلاجها إن حدثت، بمساعدة الطبيب.

ومعظم العوامل التي تؤدي إلى مشاكل الفم هي مشاكل من الممكن السيطرة عليها وحلها. وتشمل هذه العوامل تناول كميات كبيرة من السكريات والتدخين والخمر وإهمال نظافة الفم.

إليك بعض الخطوات التي عليك اتباعها للحفاظ على صحة فمك:

-نظف أسنانك مرتين يوميا بالفرشاة والمعجون لتزيل الترسبات وتمنع تراكمها.

-استعمل الفرشاة لدقيقتين على الأقل ونظف جميع أسطح أسنانك.

-راجع طبيب الأسنان بشكل دوري لتمنع حدوث أو تفاقم المشكلات.

-استخدم الخيط الطبي مهم كأهمية استخدام الفرشاة. الخيط الطبي يساعدك على إزالة بقايا الطعام ويصل للأماكن التي لا تصل إليها الفرشاة.

-استخدم الغسول الفموي بشكل منتظم فهو يساعد على محاربة البكتيريا ويعطيك نفسا منعشا.

-لتحافظ على فمك سليما من الأمراض عليك تنظيف لسانك أيضا.