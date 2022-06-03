في اليوم العالمي لعصير التفاح.. تعرفي على فوائده!

يحتوى التفاح على العديد من العناصر الغذائية الهامة لصحة الإنسان والتي منها الفيتامينات والكالسيوم وكذلك البوتاسيوم والمغنيسيوم، وغيرها، بالإضافة إلى إنه لذيذ الطعم وسهل الهضم، لذلك فهو من الفواكه المفضلة للكثير من الأشخاص، وبمناسبة اليوم العالمى لعصير التفاح، نستعرض في هذا التقرير، فوائده التي تساعد المرأة في الحفاظ على جمالها طوال الوقت، وفقاً لما ذكره موقع ” realfruitpower”.

فوائد عصير التفاح لجمال المرأة

يحافظ على جمال بشرتك:

تتعرض البشرة طوال الوقت للهواء الملوث والمواد الكيميائية المختلفة التي تحتوى بعض المستحضرات التجميل عليها وتتسبب في حدوث ندوبات ومشاكل للبشرة بالإضافة إلى التقدم في العمر الذي ينتج عنه ظهور خطوط التجاعيد بمختلف أنحاء الوجه، ويساعد عصير التفاح في العناية بالبشرة والحفاظ عليها حيث يعتبر من العلاجات المنزلية التي تساعد في علاج مشاكل مثل الحكة والتجاعيد وحب الشباب، ولإحتوائه على فيتامين “سى”، يساعد على توهج ونضرة البشرة وتفتيح البقع الداكنة بمجرد وضعه على البشرة لدقائق.

بيساعدك للحفاظ على رشاقتك

يحتوي عصير التفاح أيضاً على سعرات حرارية منخفضة وبهذا فهو يساعد المرأة في الحفاظ على رشاقتها، كما هو يساعدها على ترطيب جسمها وذلك لإحتوائها على نسبة منخفضة من الصوديوم الذى في التخلص من الماء المحتبس بالجسم، ومن ناحية أخرى يساعد على الشعور بالشبع، لذلك يفضل أفضل مشروب يمكن تناوله بعد ممارسة التمارين الرياضية أو أثناء اتباع حمية غذائية لإنقاص الوزن.