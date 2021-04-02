الأثنين 3 محرم 1444 ﻫ - 1 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

في بريطانيا.. رصد 30 حالة تجلط دموي بعد استخدام لقاح أسترازينيكا!

2 - أبريل - 2021
آخر تحديث: 2 - أبريل - 2021 9:12 صباحًا
لقاح "أسترازينيكا"

لقاح "أسترازينيكا"

A A A
طباعة المقال

أعلنت الوكالة البريطانية لتنظيم ​الأدوية​ ومنتجات الرعاية الصحية عن رصدها ما مجموعه 30 حالة للتجلط الدموي لدى الأشخاص الذين تلقوا لقاح شركة “​أسترازينيكا​” المضاد ل​فيروس كورونا​.

وأوضحت أن من بين الحالات التي رصدتها 25 حالة جديدة، وأنها لم تسجل مثل هذه الحالات بعد استخدام لقاح “فايزر”، مؤكدة أنها لا تزال على اعتقاد بأن فوائد لقاح “أسترازينيكا” تفوق الخطر المحتمل للتجلط الدموي.

وكانت الوكالة البريطانية قد أعلنت عن رصد 5 حالات من هذا القبيل في 18 آذار الماضي، وذلك من بين 11 مليون حقنة من ​اللقاح​.

ولا يزال الجدل قائم في العديد من الدول الأوروبية والعالمية حول المخاطر المترتبة على تلقي لقاح أسترازينيكا، حيث انضمت كندا مؤخراً للدول التي علقت استخدام لقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا، وأوصت اللجنة الاستشارية الوطنية الكندية للتحصين بتعليق منح لقاح أسترازينيكا المضاد لكوفيد-19 للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 55 عامًا لأسباب تتعلق بالسلامة.

    المزيد من الصحة

    الثوم
    6 فوائد لتناول الثوم كل يوم
    مريض- تعبيرية
    علامة "خفية" تتنبأ بإصابتك بالزهايمر قبل 17 عاما من ظهوره
    النوم
    إليك عدد ساعات النوم التي تحتاجها لتقليل مخاطر ارتفاع ضغط الدم

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    نوح زعيتر
    توقيف نجل نوح زعيتر في جونية.. اليكم التفاصيل
    الخبز لبنان
    إنفراجة في ​أزمة الخبز​.. وهكذا سيكون سعر الربطة
    سقوط "حطام الصاروخ الصيني"
    بعد طول انتظار.. فيديو يوثق لحظة سقوط "حطام الصاروخ الصيني"