في بريطانيا.. رصد 30 حالة تجلط دموي بعد استخدام لقاح أسترازينيكا!

أعلنت الوكالة البريطانية لتنظيم ​الأدوية​ ومنتجات الرعاية الصحية عن رصدها ما مجموعه 30 حالة للتجلط الدموي لدى الأشخاص الذين تلقوا لقاح شركة “​أسترازينيكا​” المضاد ل​فيروس كورونا​.

وأوضحت أن من بين الحالات التي رصدتها 25 حالة جديدة، وأنها لم تسجل مثل هذه الحالات بعد استخدام لقاح “فايزر”، مؤكدة أنها لا تزال على اعتقاد بأن فوائد لقاح “أسترازينيكا” تفوق الخطر المحتمل للتجلط الدموي.

وكانت الوكالة البريطانية قد أعلنت عن رصد 5 حالات من هذا القبيل في 18 آذار الماضي، وذلك من بين 11 مليون حقنة من ​اللقاح​.

ولا يزال الجدل قائم في العديد من الدول الأوروبية والعالمية حول المخاطر المترتبة على تلقي لقاح أسترازينيكا، حيث انضمت كندا مؤخراً للدول التي علقت استخدام لقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا، وأوصت اللجنة الاستشارية الوطنية الكندية للتحصين بتعليق منح لقاح أسترازينيكا المضاد لكوفيد-19 للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 55 عامًا لأسباب تتعلق بالسلامة.