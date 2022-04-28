في حالة نادرة.. تضخم قلب رجل ليملأ صدره بالكامل

تم تشخيص حالة رجل بعد أن وجد الأطباء أن قلبه قد تضخم لدرجة أنه ملأ تجويف صدره بالكامل، وحسبما ذكرت صحيفة “إندبندنت” البريطانية، كتب الخبراء عن حالة الرجل في منتصف العمر المجهول في المجلة الطبية البريطانية، موضحين أن حالته تُعرف عموماً باسم القلب “من الجدار للجدار”، وغالباً ما يكون سببها شذوذ إبشتاين وهو عيب في القلب يوجد عادة عند الرضع.

وأوضح الأطباء في المجلة، أنه تم اكتشاف الحالة بعدما عانى الرجل من ضيق في التنفس استمر قرابة ستة أشهر، عندما أجرى الأطباء صورة أشعة سينية على الصدر، وجدوا ما هو بالأساس عبارة عن تضخم في القلب.

وتم قياس نسبة القلب والصدر “CTR” التي تقيس نسبة القلب وإلى أي مدى يملأ تجويف الصدر، كشفت نسبة “1” عن أن التجويف الصدري للرجل ممتلئ بالكامل بسبب تضخم قلبه، يظهر شذوذ إبشتاين عند الولادة ويحدث عندما تفشل الصمامات على الجانب الأيمن من القلب في الإغلاق بشكل صحيح.

وبمرور الوقت، يمكن أن يؤدي تدفق الدم في الأماكن الخاطئة إلى تضخم القلب، حيث يتعين عليه الضخ بقوة أكبر، يمكن أن ينجم عن ذلك ضعف القلب وحتى فشله.

خضع الرجل الذي تمت الإشارة إلى حالته لعملية جراحية، بعد أن عولج في البداية بأدوية مثل حاصرات بيتا ومدرات البول ومضادات التخثر وموسعات الأوعية.

وقام الأطباء بتصحيح تمدد الأوعية الدموية في قلبه وتم تزويده بصمام ميكانيكي، سارت الجراحة كما هو مخطط لها وأصبح المريض في حالة مستقرة.