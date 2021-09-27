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في حال عدم فعالية الأدوية في علاج ضغط الدم.. طبيب يقدم لك نصيحة

27 - سبتمبر - 2021
قياس ضغط الدم

قياس ضغط الدم

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شرح الطبيب والمقدم التلفزيوني ألكسندر مياسنيكوف، على الهواء في قناة “روسيا 1” التلفزيونية، لماذا لا تساعد أدوية ارتفاع ضغط الدم دائما أولئك الذين يعانون من هذه الحالة المرضية.

وأوضح الطبيب أنه في حال تبين أن الأدوية غير مجدية فمن الضروري تغيير نظام العلاج بالاستعانة بالطبيب، قائلا: “ربما تتناول حبوبا خاطئة، أو في تركيبة خاطئة، أو جرعة خاطئة، أو تتجاوزها أو تخفضها، أو في وقت غير مناسب. هذا كل شيء”.

وأضاف: “نحن نعطي دواء واحدا، إذا لم يساعد دون زيادة الجرعة، نحن نصف دواء آخر، وما إلى ذلك”، مشيرا إلى أن ثلثي المصابين بارتفاع ضغط الدم يتناولون اليوم دواءين أو حتى ثلاثة أدوية في نفس الوقت.

ونصح مياسنيكوف، في حال وجود مشاكل تتعلق بارتفاع ضغط الدم، بالخضوع لفحوصات طبية منتظمة، بما في ذلك “مراقبة هولتر”، وهو التسجيل اليومي لضغط الدم في ظروف الحياة اليومية. بالإضافة إلى ذلك يجب الإقلاع عن التدخين وتجنب الإفراط في تناول الكحول والملح.

ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، يعاني 1.28 مليار شخص تتراوح أعمارهم بين 30 و79 عاما من هذه الحالة الخطيرة في كثير من الأحيان.

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