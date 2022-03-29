في فصل الربيع.. إليكم أفضل الأطعمة الصحية

عند دخول فصل الربيع يزداد فرص تعرض الأشخاص المصابون بالحساسية الموسمية بالعديد من الأعراض مثل سيلان الأنف، والكحة، وخلال هذا التقرير سنتقدم أفضل الأطعمة التي تحميك من العديد من المشاكل الصحية المرتبطة بها الفصل، وذلك وفقا لـ “نوفوستي” الروسية.

تنصح الدكتورة يلينا سولوماتينا خبيرة التغذية، أنه يجب الإكثار من تناول الفواكه والخضروات والحبوب واللحوم خلال فصل الربيع، فهذه الأغذية تحتوي على العديد من العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم، والتي ربما يفقدها خلال فصل الشتاء وبرودة الطقس.

ونصحت خبيرة التغذية، بضرورة اتباع نظام غذائي يحتوي علي جميع الفيتامينات ومضادات الأكسدة، والألياف والهدف هو تنشيط الجسم، واستعادة نشاطه، ولذا يعد من المهمة تناول الفواكه والخضروات، فهي أغذية تحتوي علي فيتامين سي، والألياف، ومضادات الأكسدة.

وأشارت، أنه يمكنك تناول الكرنب، لأن غني بنسبة عالية من فيتامين سي، وأيضا الفلفل، والفواكه الحمضية كالبرتقال، والجوافة والفراولة، وأيضا عليك تناول الفجل والخضروات الورقية الغنية بفيتامين أ و ب ود.

وعليك تناول اللحوم، ومنتجات الألبان، والمسكرات، والكبد، والأسماك، فجميعها أطعمة مهمة للجسم، خلال فصل الربيع، وتمد الجسم بالعناصر التي فقدها.

ومن جهة أخرى، إليكم بعض الإرشادات للحفاظ على صحة الجسم في فصل الربيع، خاصة مع اقتراب فصل الصيف:

1- زيادة نشاط الجسم: يجب قضاء ما لا يقل عن 150 دقيقة من النشاط البدني في الهواء الطلق كل أسبوع، بالإضافة إلى أنشطة تقوية العضلات بما لا تقل عن يومين في الأسبوع.

2- النظام الغذائي الصحي: يجب البحث عن أفضل الأطعمة الصحية في فصل الربيع لتقليل الوزن وللحفاظ على نشاط وصحة الجسم، كالخضروات والفواكه الموسمية.

3- شرب الماء: يجب شرب الماء بكميات كبيرة، والتقليل من شرب المشروبات الضارّة كالمشروبات الغازيّة والعصائر المصنّعة الغنية بالسكّر الضارّ بالجسم.

4- النوم: الحصول على عدد ساعات نوم كافية بما لا يقل عن 7 ساعات يوميًا.

5- الإقلاع عن التدخين: يجب الإقلاع عن التدخين والتمتّع بالهواء المنعش والنقي في فصل الربيع.

6- الحماية من الشمس: ويتم ذلك بارتداء قمصانًا طويلة الأكمام وسروالًا طويلًا وقبعة واسعة الحواف ونظارات شمسية، كما ويجب استخدام واقي شمسي ذو حماية 15 SPF على الأقل، للحماية من أشعة الشمس الضارّة.