في هذه الحالات … نفخة البطن تشير إلى سرطان الأمعاء

يشعر الكثيرون بانتفاخ بالبطن ناتج عن تراكم الغازات، وهي حالة لا تدعو إلى الكثير من القلق، لكن نفخة البطن يمكن أن تكون مؤشراً في بعض الأحيان على سرطان الأمعاء.

ويُعرف تراكم السوائل في المعدة بالاستسقاء، ويمكن أن يتطور في غضون أيام قليلة إلى بضعة أسابيع. ويعتبر هذا النوع من انتفاخ المعدة نموذجيًا لسرطان الأمعاء، فمتى تحتاج إلى طلب استشارة طبية؟

وقد تظهر في المراحل المتأخرة من سرطان الأمعاء أعراض أخرى جنبًا إلى جنب مع الاستسقاء، مثل:

وجع في البطن

ألم في الظهر

صعوبة الجلوس بشكل مريح والتحرك

فقدان الشهية

عسر الهضم

إمساك

الحاجة إلى التبول بشكل متكرر

ضيق التنفس

التعب والضعف

وأوضح مركز أبحاث السرطان في المملكة المتحدة أن انتفاخ المعدة يمكن أن يحدث عندما تهيج الخلايا السرطانية بطانة البطن، مما يجعلها تفرز الكثير من السوائل، ويوجد بالفعل القليل من السوائل في الغشاء البريتوني، وهو الطبقات المحيطة بأعضاء البطن.

ويمكن أن تتسبب الخلايا السرطانية أيضًا في انسداد الغدد الليمفاوية في البطن، مما يعني أن السائل لا يمكن تصريفه بشكل صحيح. وتشمل اختبارات تشخيص الاستسقاء الموجات فوق الصوتية والأشعة المقطعية وعينة من السائل المأخوذ من البطن.

وقد يتطور الاستسقاء مع مرور الوقت وتظهر أعراض أكثر خطورة تشمل:

دم في البراز

نزيف

نتوء في الجانب الأيمن من البطن

الشعور بعدم إفراغ أمعائك تمامًا بعد الذهاب إلى المرحاض

خسارة الوزن

وهناك بالتأكيد العديد من عوامل الخطر التي يمكن أن تزيد من احتمالية الإصابة بسرطان الأمعاء، ويشمل هذا زيادة الوزن وعدم ممارسة الرياضة بانتظام وتناول الكثير من اللحوم الحمراء والمعالجة.

وتشمل عوامل الخطر الأخرى ما يلي، بحسب صحيفة إكسبريس البريطانية:

التدخين

شرب الكحول

مرض كرون

التهاب القولون التقرحي

الاورام الحميدة في الامعاء

السرطان السابق

تاريخ عائلي للإصابة بالسرطان