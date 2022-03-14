في هذه الحالة.. تتحول عادة قضم الأظافر لمشكلة عند الطفل

يعاني الكثير من الأطفال من عادة قضم الأظافر وهي عادة سيئة جسديا، قد تلازمهم مروراً مع تقدم العُمر حتى الكبر، حيث إنها يمكن أن تنقل الامراض دون الشعور، كما أنها تجعل مظهر الطفل غير جيد.

ويقول الطب أن “مفهوم العادة في العموم عبارة عن سلوك يقوم به الأطفال مرارًا بدون تفكير، مضيفة أنه لا قلق من عادات الصغر طالما تقوم الأم بالتوجيه الصحيح لأطفالها، فاغلب عادات الأطفال تنتج عن سبب داخلي لهم لاكتشاف جسدهم، ومن ضمن العادات الشائعة هي قضم الأظافر أو لف الشعر، أو اللعب في انفهم، وكلها عادات سهل التخلص منها مع مرور الوقت.”

متى تتحول عادة قضم الأظافر لمشكلة؟

على الأم معرفة كيف تبدأ العادة ولماذا؟ يمكن أن تكون العادات مريحة للأطفال، فعادة قضم الأظافر أو مصها وسيلة لتهدئة التوتر أو القلق، لذا علينا معرفة السبب والعمل على تقليله.

وأضافت أن هذه العادة تزول من تلقاء نفسها، مؤكدة أنه لا يفضل التدخل لإجبار الطفل على التخلص من هذه العادة إلا إذا كانت تعيق الأنشطة اليومية، أو أصبحت محرجة، أو حتى تسبب بعض الأذى.

بعض النصائح لكسر العادات السيئة في عدة نقاط وهي كما يلي:

التأكد من أن طفلك سليم لا يعاني من أي أعراض أخرى من التوحد.

إذا كان طفلك يمص اصابعه، يمكنك أن تقولي له من فضلك لا تمص أصابعك فهذا فعل مقزز.

تشجيع الطفل على فعل شيء آخر في أوقات الخمول.

حاول معرفة سبب قيام طفلك بهذه العادة واقترح بديلاً مثل ممارسة رياضة أو الرسم لتحسين سلوك الطفل.