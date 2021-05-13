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في يومه العالمي.. تعرف على فوائد الحمص الغذائية

13 - مايو - 2021
الحمص من الأصناف الغنية بالبروتين

الحمص من الأصناف الغنية بالبروتين

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يعد الحمص من أكثر أنواع المقبلات شعبية على المائدة العربية، فضلا عن فوائده المتعددة، حيث يحتفل العالم باليوم العالمي للحمص، في 13 مايو من كل عام.

القيمة الغذائية للحمص

للحمص فوائد صحية متعددة فهو غني بالمواد المغذية، ويحتوي على حمض الفوليك، الذي يدخل في تركيبة الحمض النووي، ويعيق تشكل الخلايا السرطانية، ويحمي البنية، ويساهم في تجديد الخلايا، وتحسين بنية العظام والعضلات والجلد والدم.

يساعد في فقدان الوزن

الحمص مصدر غني بالألياف والبروتين، والتي تساعد في كبح الشهية وتعزيز عملية الأيض، مما يساهم في الحفاظ على وزن صحي للجسم.

حيث أظهرت الدراسات أن الأشخاص الذين يتناولون الحمص بانتظام أقل عرضة للإصابة بالسمنة، كما أنه كان لديهم مؤشر كتلة الجسم أقل وكان حجم خصرهم أصغر من الأشخاص الذين لا يستهلكون بانتظام الحمص.

تحسين الرغبة الجنسية

بالإضافة إلى الشوكولاتة والفراولة والمأكولات البحرية… يعتبر الحمص مصدر رئيسي لحمض الأرجينين والذي يعد من الأحماض الأمينية المهمة لتحسين الدورة الدموية وتحسين الصحة الجنسية للرجال والنساء على حد سواء.

بريطانيا هي عاصمة الحمص في أوروبا

ساهمت سلسلة متاجر السوبرماركت البريطانية “ويتروز” بعد استيرادها للحمص في الثمانينيات، في انتشار شعبية الحمص بين البريطانين بشكل كبير، ويتم استهلاك نحو 12000 طن من الحمص سنويا في بريطانيا.

الطعام المفضل للمغنية الأمريكية ليدي غاغا

في عام 2011، اعترفت نجمة البوب الشهيرة ​​ليدي غاغا بأنها كانت مدمنة على الحمص وأنها تأكله دائمًا بكميات كبيرة عندما تذهب في جولاتها الغنائية. وقالت في مقابلة في إحدى المجلات الشهيرة: “أحب الحمص وأتناوله كل يوم تقريبًا، خاصة في الأسفار”.

الآثار الجانبية لتناول الحمص

على الرغم من وجود العديد من الفوائد الصحية للحمص، إلَّا أنَّه يؤدي للعديد من الأضرار والمضاعفات التي يجب الحذر منها، وخاصة عند تناول الحمص النيئ، ومن الأضرار التي قد تترتب على تناول الحمص الآتي:

يحتوي الحمص على سكريات ومواد أخرى يصعب هضمها، مما يؤدي لتشكل الغازات المعوية والنفخة. وتعمل الألياف التي توجد في الحمص على تفاقم أعراض القولون العصبي.

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