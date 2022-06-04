قد تظنّ أنها صحية.. إليك هذه الأطعمة السيئة لعملية خسارة الوزن

عندما يحاول بعض الأشخاص خسارة الوزن بطريقة سريعة، يقع معظمهم في أخطاء تتمثل بالتوجه الى أطعمة قليلة السعرات الحرارية، من دون أن يعلموا أنها قد تحتوي على مكونات ضارة وغير صحية.

وقد يقع الشخص الذي يريد خسارة الوزن في حيرة، عند اختيار الأطعمة التي يجب استهلاكها، والأطعمة التي يجب تجنبها.

في هذا الاطار، جمع موقع eat this not that، قائمة ببعض الاطعمة التي يجب الابتعاد عنها، والتي يظن البعض انها تساعد في خسارة الوزن، غير انها في الواقع تضر بهذه العملية.

الفواكه المجففة

قد يظن البعض ان تناول الفواكه المجففة سيعود بالفائدة نفسها التي تقدمها “النسخة” الطازجة من الفاكهة. لكن للأسف،هذا غير صحيح.

ان الفواكه المجففة تمتلك بعض الفوائد، ويمكنها ان تكون بديلا رائعا للحلويات المخزنة بكميات عالية من السكر. غير انك تحتاج الى التمييز بين الانواع المناسبة لك. حيث ان بعضًا من هذه الفواكه تحتوي على نسب مضافة من السكر.

وبسبب تصنيف هذا السناك على انه خيار صحي، قد يتجه بعض الاشخاص الى استهلاكه بشكل مفرط، الأمر الذي لن يساعد حتما في خسارة الوزن.

دايت سودا

فقط لأنها تحتوي كلمة “دايت”، لا يعني ان عليك اضافة هذا النوع من المشروبات الى نظامك الغذائي.

ان كنت محبًا لهذا النوع من المشروبات، فإنك غالبا تتوجه الى الدايت سودا من أجل خسارة الوزن.

ويشير بعض الخبراء الصحيين الى ان استهلاك الدايت سودا قد يزيد رغبة الشخص باستهلاك السكر. كما ان بعض الاشخاص يستهلكون هذا المشروب مع بعض الاطعمة كالحلويات والبطاطا المقلية، ما يجعله أكثر ضررًا على الصحة.

ألواح الغرانولا

على الرغم من أنها قد تبدو خيارًا صحيًا سريعا للفطور، او تناولها كسناك. ان ألواح الغرانولا قد تكون مخزنة بمكونات غير صحية مثل السكر والزيوت المهدرجة. كما انها لا تحتوي على الكثير من البروتين،ما يجعلها خيارًا غذائيًا غير صحي.

بالاضافة الى ان هذه الالواح لن تشعرك بالشبع مدة طويلة، فانك تدخل المكونات الخطأ الى جسمك والتي لن تساعد في عملية خسارة الوزن.