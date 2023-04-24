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قد تُسبّب 13 نوعًا من السرطان.. تحذير من أسوأ 10 أطعمة نتناولها!

منذ 7 دقائق
آخر تحديث: 24 - أبريل - 2023 1:13 مساءً
وجبات غير صحية

وجبات غير صحية

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يُعدّ النظام الغذائي جزءًا أساسيًا من الصحة الجيدة، حيث يعود السبب الجذري لعدد من الأمراض إلى سوء التغذية، إذ يمكن أن يزيد ذلك من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسمنة والسكري من النوع 2 وما لا يقل عن 13 نوعًا مختلفًا من السرطان.

كذلك النظام الغذائي الجيد أمر حيوي لصحة الجسم والعقل، فما هي الأطعمة التي يجب أن نتخلى عنها أو على الأقل نخفف منها، من أجل الحفاظ على صحة جيدة؟

1الدونات المغطى بالمربى

على الرغم من أن طعم هذه الحلوى قد يكون لذيذًا، فإنها تحتوي على دقيق أبيض وسكر، بالإضافة إلى أنها مقلية جيدًا.

فقد أوضح خبير التغذية الرياضية روب هوبسون أن “كعكة واحدة من المربى تحتوي على حوالي 330 سعرة حرارية وخمس ملاعق صغيرة من السكر في وجبة واحدة، بالإضافة إلى كونها غنية بالدهون المشبعة”، بحسب موقع “ذا صن”.

2النقانق

إلى ذلك، تحتوي النقانق واللحوم المصنعة بشكل عام على نسبة عالية من الدهون المشبعة وتحتوي على كميات كبيرة من الملح بالإضافة إلى المواد المضافة مثل النترات والنتريت.

وبحسب روب، فإن النظام الغذائي الغني باللحوم المصنعة مثل النقانق هو عامل خطر للإصابة بسرطان القولون والمستقيم.

3الكولا

كذلك تعتبر الكولا شرابًا غير صحي فالعلبة الواحدة من الكوكا تحتوي على سبع ملاعق صغيرة من السكر.

والسعرات الحرارية الموجودة في هذا المشروب وغيره من المشروبات المحلاة فارغة لأنها لا تحتوي على مواد غذائية أخرى ويمكن أن تؤدي الزائدة إلى زيادة الوزن وضعف صحة الأسنان.

4الدجاج المقلي

في موازاة ذلك، يمكن أن يؤدي تناول الدجاج المقلي المليء بالدهون المشبعة إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب.

كما أنه يحتوي على أكوام من الملح التي يمكن أن تزيد من ضغط الدم عند تناولها بكميات زائدة.

وتحتوي اثنتان فقط من أفخاذ الدجاج المقلي على ما يقرب من 500 سعر حراري، و 2.5 غرام من الملح وكميات عالية من الدهون المشبعة.

5حبوب الإفطار

بعض حبوب الإفطار مدعمة بالمواد المغذية ولا تحتوي على نسبة عالية من السكر مما يجعلها خياراً جيداً لتناول الإفطار كجزء من نظام غذائي متوازن.

مع ذلك، فإن بعضها يشبه إلى حد كبير الحلوى لأنها تحتوي على كميات عالية من السكر وحتى قطع الشوكولاتة. ومن الأفضل الابتعاد عنها.

6غرانولا

تعتبر الغرانولا خيار إفطار صحي، لكن الحقيقة هي أن الغرانولا يمكن أن تحتوي على الكثير من السكر والزيت وفي بعض الحالات، إضافة الملح.

7السكر الأبيض

ومن المعروف أن السكر الأبيض مرتبط بزيادة الوزن وزيادة خطر الإصابة بالعديد من الأمراض بما في ذلك مرض السكري من النوع 2 وأمراض القلب والسمنة.

وينصح الخبراء هؤلاء الذين لا يمكنهم شرب الشاي أو القهوة بدون إضافة ملاعق صغيرة من السكر، تجربة المحليات البديلة الطبيعية بكميات معتدلة.

8ألواح الشوكولاتة عالية البروتين

في السياق ذاته، حذر روب من ألواح الشوكولاتة عالية البروتين، مشيراً إلى أن العديد من العلامات التجارية لألواح الشوكولاتة تنتج الآن أنواعاً عالية البروتين ولكن في حين أنها قد تحتوي على ما يصل إلى 20 غراماً من البروتين، إلا أنها تحتوي على نسبة عالية من السكر (حوالي ثلاث ملاعق صغيرة) وتحتوي على كميات عالية من الدهون المشبعة.

9الشوكولاتة البيضاء

يمكن أن تحتوي الشوكولاتة البيضاء على نسبة عالية من السكريات، وهذا ما يمنحها ذلك المذاق الحلو ويساعد على إزالة المرارة التي تحتويها الشوكولاتة الداكنة.

ويمكن أن يؤدي تناول كميات كبيرة من السكر المضاف إلى مشاكل صحية في الفم بأسناننا.

10عصير الفاكهة مع السكريات المضافة

وعلى الرغم من أن كوباً من عصير الفاكهة يومياً هو مصدر جيد لفيتامين “سي” وحمض الفوليك، وكلاهما ضروري للصحة الجيدة، فإن بعض عصائر الفاكهة تحتوي بالفعل على سكر إضافي، بالإضافة إلى السكريات الطبيعية التي يوفرها بالفعل فاكهة.

ويقترح روب فحص الملصق، فإذا رأيت سكرًا مضافًا في قائمة المكونات، فاختر علامة تجارية مختلفة.

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