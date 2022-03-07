قد يتسبب بهذه الأمراض.. انتبه من ضغط الدم المرتفع

في آخر الدراسات التي تثبت ان ارتفاع ضغط الدم قد يسبب بالعديد من الأمراض الخطيرة والمميته، وبهذا يحتاج جسم الإنسان إلى معدلات محددة من الضغط تسمح بتدفق الدم عبر الأوعية الدموية بسلاسة، لكن زيادة هذه المعدلات بصورة كبيرة يمثل خطورة على صحتك.

ويقول موقع “إن دي تي في” الهندي، في تقرير عن مشاكل الضغط المرتفع، إن هذا المرض يطلق عليه “القاتل الصامت” خاصة إذا لم يتم التعامل معه في الوقت المناسب لأنها يسبب مخاطر صحية للعديد من أعضاء الجسم وخاصة الدورة الدموية.

ويمكن أن يتسبب ضغط الدم المرتفع في إصابة الشخص بالأزمات القلبية، بحسب الموقع الذي أوضح أن أمراض القلب من بين أكثر أسباب الوفاة انتشارا حول العالم.

وإضافة إلى أمراض القلب يمكن أن يتسبب ضغط الدم المرتفع في إتلاف الكلى أو العين أو تصلب الشرايين.

ولفت الموقع إلى أن هناك أعراض يمكن أن تكون مؤشرات قوية على أنك تعاني من ارتفاع في ضغط الدم أبرزها الصداع والدوخة وضيق التنفس والشعور بآلام في منطقة الصدر وتغير وتيرة ضربات القلب.

ويضاف إلى ذلك حدوث مشاكل في الرؤية واحمرار في الوجه، وربما يتطور الأمر إلى نزيف في الأنف أو وجود دم في البول.







